Podle něj největší objem produkce jeho firmy tvoří jarní květový med, menší část další druhy medu. „Neděláme klasický komerční výkup medu jako velcí zpracovatelé medu. Naše vlastní včelstva tvoří základnu pro naši výrobu, hodláme jejich počet navýšit. Spravujeme i několik smluvních partnerských včelařských provozů,“ vysvětlil majitel firmy.

Ta na svém e-shopu prodává několik druhů vlastního medu, medové pečivo, dárkové „medové“ balíčky a koše, nebo i vlastní patentovanou řadu Honey herbs. Mimo to nabízí i kosmetické výrobky a doplňky stravy od partnerských firem, jimž dodává med a propolis.

Jako „slepý k houslím“

Petr Opletal se dostal ke včelaření až v dospělosti. „Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím,“ tvrdí se smíchem a objasňuje: „Moji rodiče koupili v osmdesátých letech chalupu v Rajhradicích, kam jsme se přestěhovali. Jednou u nás zazvonil včelař, který koupil v obci dům. Kvůli sousedům nemohl dát včelstva na svůj úzký pozemek. Přišel za rodiči s prosbou, zda by je mohl umístit na našem rozlehlém pozemku. Jeho úly tam stály zhruba 15 let. Pak maringotku odvezl, ale stabilní úly se včelstvy tam zůstaly bez péče. Rodinná rada se usnesla, že to dostanu na starost já. To už jsem měl dávno po maturitě. Tak začaly moje peripetie se včelami. Nevěděl jsem o nich vůbec nic.“

Doma mu neměl kdo poradit. „Skrz nedostatek zkušeností se mi ale všech šest včelstev nepodařilo zachránit. Přežilo jen jedno. I o to jsem nakonec nevhodnou péčí přišel,“ vzpomíná na začátky.

I přes neúspěch z počáteční neznalosti se nenechal Petr Opletal odradit. Za pomoci rodinného známého, staršího zkušeného včelaře, přivezli na pozemek nová včelstva. Ta rozmnožili, produkce medu narůstala. „Najednou už to nešlo dělat v domácích podmínkách. Proto jsem v době zuřící krize v roce 2009 založil firmu Medmoravia,“ zmínil důvody včelař.

„V Podnikatelském inkubátoru v Brně-Komárově jsme vytvořili kontaktní zázemí. Když se stavěla další budova, už jsme se domluvili s majiteli předem na pronájmu a úpravě prostor pro výrobu,“ načrtl Opletal.

Covid přinutil lidi přemýšlet o zdravé výživě

Zájem o kvalitní med z regionální produkce podle majitele včelařské firmy neklesl ani s dobou covidu. „Zájem zákazníků o med roste i proto, že víc lidí si uvědomuje důležitost zdravé stravy. Někoho dvouletá doba home-office a nezdravého stravování přímo donutila ke změně postoje a k péči o lepší kondici. Před zhruba sedmi lety se řetězce o lokální výrobce regionálních potravin příliš nezajímaly. To se po kauze Včelpo změnilo. Lidé se daleko více zajímají o kvalitu a regionální původ potravin,“ myslí si výrobce medu.

Od roku 2015 dodává Medmoravia med do vybraných prodejen některých obchodních řetězců a do farmářského prodeje. O vysoké kvalitě produktů firmy Medmoravia nepochybně svědčí i řada ocenění – posledním z nich je prestižní potravinářské ocenění Česká chuťovka, které získala v listopadu 2021.