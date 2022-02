„Nebýt toho, tak jsme skončili. Pandemie to rozsekla, ukázala nám novou cestu. Odrazili jsme se ode dna,“ řekl Deníku Mohyla.

Minipivovar nedávno koupil další, již druhou plnicí linku. Zákazníkům nabízí pivo Lysá hora, zaevidované a patentované má i další ochranné „horské“ značky - Sněžka, Ještěd a Praděd. „Úplný přechod na plechovkový obal zatím není možný, stále dodáváme i pivo v sudu. V plechu i tak vidím budoucnost, trend u menších českých výrobců teprve začíná,“ dodal pivovarník.

Radas založený před deseti lety předtím dodával tradičně sudové pivo asi do stovky hospod v moravskoslezském regionu. Nové obaly zvažoval již před covidem, pro plechovky se rozhodl až za pandemie. „Když se zavřely hospody, kupily se nám sudy s pivem. Díky plechovkám jsme rozšířili odbyt o obchodní síť, už nejsme tak závislí na restauracích,“ vysvětlil Mohyla.

I další menší producenti vidí hliník jako atraktivní obal, který by jim pomohl nalákat hlavně mladé zákazníky. Ze zhruba 500 českých minipivovarů si plnění do plechovek vyzkoušeli mnozí. Pořízení drahé stáčecí linky ale většina minipivovarů zatím jen zvažuje. Řemeslné podniky počítají, v jakém objemu výroby se jim investice vyplatí.

Po vzoru USA a Evropy nyní i v České republice existují první mobilní stáčírny, které jednou za čas zavítají do pivovaru, stočí pivo do plechovek a cestují k dalšímu výrobci. Například firma Craft33 z Brněnska. „Máme americkou technologii. Linka se vejde do dodávky. Stáčíme zhruba pět set litrů za hodinu. Fungujeme rok a půl. Začátek byl obtížný, ale získali jsme si důvěru klientů a od letoška se nám co týden hlásí nový pivovar,“ přiblížil majitel firmy Ladislav Havlíček.

Podle něj i řady sládků je hliníkový obal pro pivo ideální. Zlatavý mok uchovává ve tmě, perfektně uzavřený. „Čerstvost chutě a vůně vydrží až čtyři měsíce, což je dokonce déle než ve skleněné lahvi. PETky degradují vlastnosti piva poměrně brzy,“ vysvětlil Havlíček.

Zdražení obalu

Náklady na obalové materiály sklo, "plech" či plast byly podle odborníků srovnatelné. Cena hliníku ale od vypuknutí pandemie ve světě vyletěla strmě nahoru. Podle ekonomů aktuálně ceny hliníku pro evropské spotřebitele dosahují rekordních hodnot. A nedávno skokově zdražili přímo výrobci plechovkových obalů. „Ze dne na den někteří až o čtyřicet procent,“ potvrdil Havlíček. Čeští výrobci piva už loni zdůvodňovali zdražování baleného chmelového moku růstem cen obalových materiálů.

I Mohyla zvažoval nabízet možnost plnicí linky minipivovaru Radas pro kolegy z okolí. Stroj podle něj naplní za hodinu až 1400 plechovek. Od nápadu nakonec ustoupil. „Ideální situace je – co navařím, to prodám. Za svoje pivo ručím. Když stáčíte cizí pivo, je to komplikovanější a s větším rizikem, že budete muset řešit, co se v procesu nepovedlo,“ uzavřel.

Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha jsou plechovky sice na vzestupu, ale pro objem vystaveného piva znamenají stále ještě velmi malou část. „Jsou pivovary, které si pořídily velmi jednoduchou linku, někteří mají spíše jen „stáčečku“,“ doplnil Voldřich.

A průmyslové pivovary? Plzeňský Prazdroj definitivně upustil od PET lahví a věří dál skleněným lahvím či právě plechovkám. V obchodech se nyní doprodávají poslední kusy piv v plastu i posledních značek z jeho portfolia Kozel a Primus. Podle dat Prazdroje zhruba dvě třetiny spotřebitelů přešlo od nákupu piva plastovém obalu ke skleněným vratným lahvím, třetina lidí pak místo PETek nakupuje plechovky.