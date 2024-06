/VIDEO/ Titul Mladého zemědělce vyhrál Michal Slavík ze základní školy Nové Strašecí. Porazil téměř devět tisíc nadaných hospodářů ze sedmých a osmých tříd. Ocenění si žák odvezl ze slavnostního ceremoniálu na Mendelově univerzitě v Brně.

Titul Mladého zemědělce vyhrál Michal Slavík ze základní školy Nové Strašecí. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Michal Slavík ve svém soutěžním videu u desetičlenné poroty zabodoval se senáží vojtěšek. Za to si vysloužil devětačtyřicet bodů z padesáti možných. „Hodnotili jsme projev účastníků, jejich zapálení i styl natočení a střihu. Medailonky byly různorodé, líbilo se mi, že se děti zaměřovaly na jiné zemědělské obory," uvedla členka poroty a PR specialistka Zemědělského svazu České republiky Alena Bečková.

Na druhém místě se umístil Tobiáš Nečas ze základní školy Radiměř. Bronzovou medaili si z Brna odvezl Ondřej Štantejský do Chrastu u Chrudimi.

Vybrat svého favorita mohli také čtenáři Deníku. V anketě hlasovalo přes šestadvacet tisíc lidí. Výherkyní se stala Tereza Kolaříková ze základní školy Řevničov s více než sedmi tisíci hlasy.

Všech osmnáct účastníků finálového kola v Brně mělo možnost si před slavnostním vyhlášením prohlédnout Agronomickou fakultu brněnské Mendelovy univerzity, která středeční závěrečné klání hostila. Žáci si zde vyzkoušeli pěstování rostlin v laboratoři a prošli se ve světě virtuální reality. Finalistům, kteří na vyhlášení celkového vítěze přijeli se svými rodinami, zahráli na slavnostním ceremoniálu myslivečtí trubači Lesnické a dřevařské fakulty.

Jako hlavní triumf si nově korunovaný Mladý zemědělec odnesl mobilní telefon iPhone 15. Soutěžící na druhém a třetím místě pak iPhone 13. Každý výherce navíc obdržel diplom a drobné ceny od partnerů.

Do soutěže se přihlásilo 121 základních škol a prvního kola se účastnilo téměř devět tisíc žáků. Do regionálních semifinále postoupili vždy tři nejlepší z každé školy. Dva z nich se dostali do závěrečného klání, kde vytvářeli speciální medailonek. V maximálně dvouminutovém videu vysvětlili a ukázali vybranou dílčí činnost v zemědělství, a to dle svého uvážení. Kromě praktických dovedností posuzovala desetičlenná porota ve čtvrtečním celostátním finále také teoretické znalosti soutěžících.

„Na rozdíl od dřívějších dob je zemědělství dynamickým oborem, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace. S tím se pojí potřeba vysoce erudované pracovní síly. Pro mladou generaci nabízí tento obor možnost kvalitního pracovního uplatnění,“ uvedla koordinátorka soutěže Mladý zemědělec Jana Švecová.

Cílem soutěže je podpora zájmu žáků základních škol o zemědělské obory. Pořádá ji Deník.cz a vydavatelství Vltava Labe Media, odbornými garanty a partnery jsou Mendelova univerzita v Brně a střední zemědělské školy z Čáslavi a Chrudimi. Generálním partnerem soutěže je firma Agrofert. Záštitu poskytl Zemědělský svaz České republiky, podporu akci vyjádřil také ministr zemědělství Marek Výborný.