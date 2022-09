Jaký je váš sportovní vzor?

Petr Čech, protože měl vzorovou profi kariéru. Během ní i po kariéře se vyvaroval veškerých skandálů a při rozhovorech nepoužívá sportovci oblíbený obrat „Tak určitě…“ Vyjadřuje se jako velice inteligentní člověk a i jeho mimosportovní aktivita je příkladná.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Postup z krajského přeboru do divize D v barvách Slavoje Polná. To byly časy!

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Jednoznačně fotbal, hraji od pěti let a kromě fotbalu jsem měl rád (a pořád mám) kolo a tenis.

Jaký je váš sportovní cíl?

Momentálně se snažím každý zápas dohrát ve zdraví (nejsem nejmladší), nicméně na závěr kariéry bych ještě chtěl zažít postupové oslavy (je to cíl na tuto sezonu, pokud se nepodaří, tak příští). Jinak se chci pořád udržovat a hlavně se bavit se skvělou partou, kterou v týmu máme.

Co děláte pro svou kondici?

Pravidelně trénuji - třikrát týdně plus zápasové vytížení taky kondici pomůže. Mimo fotbal ještě hraju tenis a jezdím na kole. Chtěl bych říct, že i jím zdravě, ale úplně ne, občas Mekáč nebo jiný fastfood kondičce asi zavaří. Nicméně i zdravá jídla mám rád, třeba vepřo-knedlo. (usmívá se) Ale teď vážně - i zelenina a ovoce jsou v mém pravidelném jídelníčku. Zkrátka žádné velké omezování, ale ani nic extra nezdravého.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Na Spartu. Je to moje srdcovka už od mládí. Teď se jí už nějakou dobu sice nedaří, ale ani to mě neodradí!

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

V poslední době sleduji MMA a líbí se mi Jiří Procházka, český zástupce v tomto sportu. Líbí se mi jeho přístup ke sportu i vystupování obecně, s pokorou a respektem.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Chtěl bych si ještě zahrát s mladším bráchou Kubou, který momentálně válí v Polné, coby kapitán. Když jsme byli mladší, tak jsme si spolu už párkrát zahráli, ale ne moc dlouho, protože já jsem pak přestoupil sem do Brna. Druhý rok ho sem lanařím, protože už tady taky bydlí, tak třeba příští sezonu se to podaří.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

V životě těch vlastenců bylo víc, ale chybami se člověk učí. Ve fotbale to byl famózní vlastenec, jak jinak než pár minut před koncem za stavu 1:1. Byl to velice šikovný blok centru ve vápně. Nakonec z toho byla prohra 2:1.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Momentálně bych dal červenou Ronaldovi, za to, co předvádí v Manchesteru. Není vůbec týmový, jede si na sebe v první řadě a to do fotbalu úplně nepatří.