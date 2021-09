Ve čtvrtek se souboje týmů v malém fotbale do Brna vrací a v roli kapitána povede Fakultní nemocnici u svaté Anny na trávníku Luboš Nachtnebl, zástupce přednosty I. Ortopedické kliniky.

Jaký je váš sportovní vzor?

Najít jeden sportovní vzor je velmi těžké. Jelikož se věnuji celý život více sportům a všechny mě baví, tak bych si v každém z nich dokázal vybrat nějaký vzor po sportovní stránce. Velmi si vážím našeho nejlepšího hokejisty Jardy Jágra, který dokazuje, že když se něčemu věnujete opravdu naplno, tak lze dosáhnout velkých úspěchů i ve zralejším věku. Také mě velmi oslovil judista Lukáš Krpálek, který se dokázal skvěle připravit na letošní olympiádu a obhájit zlatou medaili. Jelikož mým hlavním spor-tem byla kopaná, tak jsem v dětství obdivoval Diega Maradonu, který svými úžasnými fotbalovými kousky bavil celý svět. V atletice jsem moc rád sledoval amerického sprintera a skokana do dálky Carla Lewise.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

V dětství jsem se věnoval zpočátku atletice, která mi dala skvělou průpravu do dalších sportů. Zároveň jsem v té době soutěžně hrál i tenis a stolní tenis. Vzhledemk tomu, že mě to vždy nejvíc táhlo ke kulatému nesmyslu, nebyla jiná možnost, než se přesunout na plný úvazekk fotbalu, u kterého jsem vydržel prakticky do této doby. Ale bavily mě opravdu všechny sporty, takže v zimě jsem preferoval hokej, lyžování, snowboarding. Měl jsem štěstí, že rodiče mě ke sportu vedli a umožnili mi věnovat se těmto aktivitám.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Velkou radost mi letos udělali všichni naši olympijští medailisté. V tenise se velmi daří zvláště našim ženám a tady nás všechny překvapila Barbora Krejčíková, jak se skvěle pere s letošní sezonou. Důkazem je titul z Roland Garros v Paříži a zlatá olympijská medaile ve čtyřhře. Také mě moc potěšili naši fotbalisté na letošním Euru, kde dokázali, že už se zase můžeme srovnávat s těmi nejlepšími v Evropě.

Jaký je váš sportovní cíl?

Přece jenom už jsem ve věku, kdy si velké sportovní cíle nekladu. Většinou jsem rád, když se trénink nebo sportovní utkání u mě obejde bez zranění. Každopádně jsem hrdým členem lékařské reprezentace České republikyv kopané. Podařilo se nám získat třikrát po sobě titul mistrů světa, a proto je mým přáním tyto úspěchy ještě zopakovat.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

V televizi rád sleduji hlavně kopanou a hokej. Snažím se být u přenosů, kde hraje naše reprezentace, a také si nenechám ujít zápasy Ligy mistrů, i když letos bohužel bez českých zástupců. Stejně tak každoročně sleduji a fandím našim hokejistům na mistrovství světa a doufám, že se po dlouhé době dočkáme většího úspěchu.