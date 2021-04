V roce 2007 s manželem zakoupili prodejní stánek, aby své produkty mohla prezentovat na jarmarcích po republice. Tam je i převážně prodávala. „Webové stránky s nabídkou mých šperků jsem měla už od samého začátku. Nebyl to ale ten klasický e-shop s možností objednání do košíku,“ přibližuje. Na ten od října přenesla své obchodování.

Prodej přes online platformu jí sice pomáhá, ale osobní kontakt na trhu nenahrazuje. „Pandemie změnila způsob prodeje a komunikace s mými zákaznicemi. Pouhá prezentace bez možnosti zakoupení většině zákaznic nevyhovovala. Založit si svůj e-shop ale není vůbec levná záležitost,“ upozorňuje Fleischlingerová. Oporou v podnikání je její manžel.

Pro rodačku z Blanska však internetová varianta prodeje není zdaleka ideální. Upřednostňuje osobní kontakt se zákazníky, který ji teď chybí. „Výhodou je, že si vybrané šperky mohou lidé osahat a ihned vyzkoušet, případně porovnat. I když se snažím dělat fotografie z různých úhlů, aby bylo vše dobře viditelné, skutečnost to nikdy nenahradí,“ povzdechne si žena.

Ručně vyrobené šperky

Svým zákazníkům nabízí ručně vyrobené náušnice, přívěsky, prstýnky, luxusní náhrdelníky či veselé brože a spony do vlasů i na šátky. „Vždy jsem ráda nosila výraznější bižuterii. V dobách socialismu u nás žádný velký výběr nebyl, tak jsem si ji vyráběla sama z dostupných materiálů,“ vysvětluje samouk.

Barevné šperky jsou kombinací polymeru s minerály, kovem a klem. Vyrobit jeden takový produkt jí trvá až tři týdny. Inspiraci Fleischlingerová bere z hudby a okolí. „Vymyslela jsem si svůj styl a uskutečnila vlastní nápady. Někdy mi zákaznice přinese šaty, látku a vyjádří svoji představu. Já se pokusím jí vyhovět,“ vypráví.

Výtvarnice prozrazuje, že právě ženy, co se nebojí být něčím odlišným, jsou majoritní skupinou v její klientele. Mezi nimi se najdou i zástupci ze zahraničí. „V minulém roce jsem se zúčastnila pouze tří slavností, a to od června do září. Zájem po výrobcích byl nižší a myslím, že nepřítomnost zahraničních turistů na to měla velký vliv,“ hodnotí covidový rok.

Letos Fleischlingerová nečeká velké zlepšení. „Samozřejmě se vynasnažím zúčastnit co nejvíce prodejních akcí. Napadají mne nové nápady a mám hodně nezpracovaného materiálu,“ ubezpečuje.

Ačkoliv pro ni uplynulý rok byl šok, našla si v něm to pozitivní. Zdokonalila svoji techniku zpracování šperků, teď si s nimi více hraje. Vylepšit chce i svou komunikaci se zákazníky přes facebook, jenž dříve opomíjela.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ