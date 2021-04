Značky piv Moravia a Lucky Bastard, produkovaných akciovou společností Czech Craft Beers, se rozhodl, jak sám říká, „vymazlit“. I proto Martin Šibal, bývalý majitel společnosti Valosun, vyrábějící známá probiotika Biopron a další parafarmaka, vstoupil před třemi lety do projektu zmíněné akciové společnosti jako majoritní vlastník pivovaru a hlavní investor.

„Baví mě poskládat věci tak, aby celek klapal jako švýcarské hodinky. Byť to dá hodně práce. Rád vytvářím nové příležitosti a do nich zapojuji šikovné lidi. Vytvářet přidanou hodnotu mi dává smysl,“ netajil se tím, co mu i v nepříjemné covidové době přináší v podnikání radost. Byznys postavený jen na přeprodeji zboží by jej prý nebavil. Společnost Czech Craft Beers spoluzakládal s basketbalistou Jiřím Sojkou (majitelem známé brněnské pivovarské restau-race Zelená kočka) a bývalým „ajťákem“ Janem Grmelou, jenž je zakladatelem pivovaru a dodnes obchodním sládkem.

Rozvoji výrobních kapacit jejich pivovaru napomohlo, když se v roce 2017 přestěhoval z Kotlářské ulice z budovy bývalého pivovaru Moravia (založeného na konci 19. století), do areálu v Medlánkách na Kytnerově ulici.

„Až do konce roku 2019 jsem byl jen investor. Nespokojenost s fungováním pivovaru mě obrazně řečeno donutila vyhrnout si rukávy. Tak jsem se loni v lednu ujal firmy manažersky sám,“ přiblížil Martin Šibal svou snahu zefektivnit provoz firmy. „Pivo máme výborné. Je v něm potenciál. S oběma značkami se dá bezvadně pracovat. A náš tým je taky skvělý,“ kon-statoval. Těší jej, že značka Lucky Bastard se pyšní například oceněním za nejlepší logo minipivovaru v ČR.

Přestože loni vpadla podnikatelům do zaběhlého režimu omezení a protiepidemická opat-ření, měla společnost Czech Craft Beers za loňský rok lepší výsledky, než v bezkovidovém roce 2019. Čím to? „Už při prvním loňském jarním omezení jsme přemýšleli, jak se značkami pracovat, aby je vládní nařízení ovlivňovala co nejméně. Proto jsme značku Lucky Bastard rozšířili mimo jiné např. o pivní kosmetiku. A investovali jsme do nových obalů piva,“ odhalil cestu k úspěchu Šibal.

Proč právě kosmetika?

Impuls vedoucí až k nápadu na výrobu pánského parfému Lucky Bastard, byl podle něj jasný. „Vyplynulo to z mých předchozích zkušeností, kdy jsme v tehdy mojí společnosti Valosun, vyráběli jako jeden z produktů ichtiamolové mýdlo. To působící pozitivně na atopickou pokožku. Říkal jsem si, že kosmetické výrobky z piva by byly také velmi zajímavým produktem,“ vzpomínal, co jej vedlo k oslovení profesionálů.

Od subjektu zabývající se výrobou tuhých a tekutých mýdel až po specialistu na vývoj parfémů. „Takto z tříměsíční spolupráce, nakonec vzešel i parfém, obsahující na dvě desítky ingrediencí. Už podle velkého zájmu o první šarži jsme se utvrdili, že jdeme správným směrem,“ přemítal majitel pivovaru.

Další novinkou, jež firmě napomohla upevnit postavení na trhu, bylo plnění piva do plechovek. „Plnit pivo do plechovek jsme loni začali jako jeden z mála řemeslných pivovarů ve velkém objemu. Díky tomu, že používáme smršťovací fólie, je naše kapacita pro trh naprosto dostatečná,“ tvrdil šéf pivovaru.

Nedostatečná podpora

Zato státní podporu pro sektor restauratérů, kterému dodávali dříve hojně svá piva, považuje za zcela nedostatečnou. Majitelů a provozovatelů restaurací se mohutně zastává. „Vadí mi, když omezení provozu restaurací naše vláda hned zpočátku nepodepřela jasnými daty, která by její kroky obhájila,“ zlobí se.

V medláneckém pivovaru se zatím připravují na dobu, kdy se vše vrátí do normálu. „Rozšířili jsme tým sládků a tým obchodníků. Současnou dobu bereme jako příležitost, proto sami investujeme. Chceme být připraveni,“ vysvětlil Martin Šibal.

Svoji manažerskou práci vyvažuje coby bývalý basketbalový reprezentant a mnohonásobný mistr Československa v basketbalu právě basketbalem. Je trenérem brněnských Tygrů v kategorii U13. Spolu s manželkou trénovali v nekovidové době nejen vlastní syny, ale i ostatní děti v jejich kategoriích. Současný, dlouhodobý zákaz chození do školy a organizo-vaného sportu podle Šibala dětem a jejich zdraví, rozhodně nijak neprospívá.

„Sport učí děti pokoře, dodržování pravidel a pomáhá jim udržovat zdravý životní styl. A zrovna naši vládní činitelé se nejspíš sportu nevěnovali, jak se zdá. Vypadalo by to u nás jinak, a celkově bychom nebyli nejhorší na světě v boji s „covidem“, posteskl si s tím, že má jediné přání, aby se vše vrátilo do normálu a mohli s dětmi trénovat jako dřív.