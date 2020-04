Nejistota a k tomu ekonomické potíže trápí i podnikatele v cestovním ruchu na jihu Moravy, kteří museli po propuknutí nákazy ze dne na den přerušit činnost. „Dělám programy na celé jižní Moravě pro rakouské důchodce. Za březen a duben jsem měl nasmlouvaných dvacet akcí, ani z jedné nic nebude,“ prohlásil průvodce Lukáš David ze Znojma.

Měsíčně podnikatel přijde o zhruba sto až sto padesát tisíc korun. Kromě průvodcovství nabízí i turistické autobusy. „Mohli jsme splácet úvěry, které máme na ekobusy. Zatím žiji z úspor. Doufám, že alespoň v červenci se sezona spustí pro české turisty, i když ten má pořád jiné nároky a možnosti, než zahraniční,“ podotkl David.

Ztráty budou mít i kempy

Ekonomické ztráty očekává i jednatel jednoho z největších kempů na jihu Moravy, Merkuru v Pasohlávkách na Brněnsku, Tomáš Ingr. Plánovali otevřít druhý dubnový týden. „Zatím nepropouštíme, ale ani nepřibíráme nové pracovníky. Teď měli nastoupit recepční a uklízečky. Máme pětadvacet stálých zaměstnanců celoročně a přes léto kolem osmdesáti,“ zmínil.

Stejně jako ostatní podnikatelé v oboru považuje za zlomovou situaci v letních měsících. „Kdyby bylo i v létě zavřené, bojím se, že by byl tlak od nájemců stravovacích služeb na snížení nájmu,“ sdělil.

Michal Solařík nabízí v Mikulově na Břeclavsku ubytování ve Vinném sklepě Pod Kozím hrádkem. „Vracím lidem, kteří u nás měli zamluvené ubytování, peníze. Naštěstí nemám žádný úvěr, jsem ve vlastních prostorách. Prvního března jsem chtěl přijímat kuchařku, ještě že jsem to neudělal. Nemusím jí teď platit mzdu ani sociální a zdravotní pojištění,“ konstatoval.

Uvítal by větší podporu státu kvůli omezením v souvislosti s koronavirem. „Měla by být cílenější, méně komplikovaná a dostupnější. My to potom státu zase vrátíme na daních,“ řekl Solařík.

Sezona musí začít zkraje června

Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Pavly Pelánové je pro záchranu odvětví v regionu klíčové, aby sezona začala nejpozději na začátku června. „Doufáme, že pak nebudeme mít v kraji o turisty nouzi. Lidé budou mít obrovskou chuť vyjet na výlet, a pokud jim to jejich ekonomická situace dovolí, Jižní Morava pro ně nabídne veškeré potřebné vyžití pro velmi aktivní i neaktivní dovolenou,“ uvedla.

Šanci na oživení vidí i v případě, že zůstanou uzavřené hranice. „Podle Českého statistického úřadu jižní Moravu navštěvuje přibližně sedmdesát procent domácích turistů a třicet zahraničních,“ vyčíslila.

Ekonom Lukáš Kovanda označil cestovní ruch za jednu z nejvíce zasažených oblastí. „Lze očekávat hromadné bankroty firem. Už nyní narůstá nezaměstnanost. Turistický ruch se nevrátí na úroveň před úderem koronaviru po celý letošní a možná i celý příští rok,“ přiblížil.

Situace v cestovním ruchu na jihu Moravy:

Co zůstává zavřené: Památky i další turistické cíle na jihu Moravy, stejně jako hotely a další ubytovací zařízení

Proč: kvůli nařízení vlády, které vydala, aby zabránila šíření koronaviru

Dopady: podnikatelé v cestovním ruchu přichází o stovky tisíc korun měsíčně, nyní přežívají jen díky úsporám

Výhled: odborníci v oblasti turismu doufají, že sezona začne nejpozději v červnu letošního roku