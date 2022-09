Jaký je váš sportovní vzor?

Nemám svůj sportovní vzor – celkově fandím každému, kdo sportuje a dělá něco pro sebe… I běžnou vycházku beru jako formu sportu a relaxu.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Každá chvilka, kdy si můžu jít zahrát tenis, fotbal, zaběhat si, na procházku do lesa s dětmi… Vážím si toho, že jsem zdravý a můžu dělat to, co mi přináší radost - společně strávený čas s rodinou, přáteli a relax.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Vyrůstal jsem na vesnici a měl jsem to štěstí, že jsem mohl zkusit všechny sporty od fotbalu přes hokej, tenis, atletiku.

Jaký je váš sportovní cíl?

Každý další trénink, zápas, který zvládnu v pohodě ,nic se mi nestane… to mi dodává spoustu energie. Pro mě je každý další trénink, zápas největší motivací, protože se můžu zlepšovat.

Co děláte pro svou kondici?

Snažím se každý den něco pro sebe dělat – hodně mě baví chůze. Denně se snažím ujít minimálně 5 až 6 kilometrů, ale také čas s dětmi na kole, tenis, fotbal. Doma posiluji záda a břicho, což je při sedavém zaměstnání potřeba.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Tour de France a zápasy v ragby.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Každý sportovec má můj obdiv. Já sám hrál od 5 do 30 let fotbal. Chodil jsem do sportovní třídy, a tak vím, že je to velká oběť jak časová, tak fyzická.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Chtěl jsem si vždycky zahrát se svým taťkou, to se mi podařilo a jsem za to moc rád.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Když tak o tom přemýšlím, tak žádný. Hrál jsem vždy útočníka a byl spíš u branky soupeře než u vlastní.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Nemám rád ve sportu korupci a obecně jsem proti tomu, aby se zápasy rozhodovaly jinde než na hřišti – jen tam mi to přijde na „férovku“.

Je ještě něco, co byste chtěl za sebe říci, dodat?

Měl jsem to velké štěstí, že mě rodiče vždy ve sportu podporovali, dávali mi maximální čas a úsilí i na úkor svého času, a to stejné vracím já svým dětem. Přijde mi to tak přirozené a správné. Se sportem (fotbalem ) jsem procestoval celou Evropu, mám spoustu kamarádů, které jsem při něm poznal a zažil při tom nezapomenutelné zážitky. Všem, kteří můžou a chtějí, doporučuji sportovat.