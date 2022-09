Mým historicky největším fotbalovým vzorem je David Beckham. Rád bych se s tímto sympaťákem sešel.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Nejspíš postup s bývalými týmy do krajských soutěží.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Neměl jsem nikdy vyhraněný sport, kromě fotbalu mě bavil ještě hokej a florbal. Nyní už se trošku přesouvám k tenisu.

Jaký je váš sportovní cíl?

V tuto chvíli čekáme nový přírůstek do rodiny. Tudíž už žádné sportovní cíle nemám.

Co děláte pro svou kondici?

Stále trénuji dvakrát týdně v I. B třídě Jihomoravského kraje, takže se snažím aspoň něco se sebou dělat, ale ta lenost je někdy k nevydržení.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Na kterýkoliv sport, manželka už to nemůže vystát. (úsměv)

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

V poslední době asi především české hokejistky a Jiří Procházka – to, čeho dosáhl, to je novodobé Nagano.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Rád bych si zahrál s fotbalisty Manchsteru City – s Kevinem de Bruynem a Erlingem Hallandem.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo proti nynějšímu klubu, ale chvíli na to jsem jim dal gól, tak to nebyla taková hrůza.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal celé té srandě Fotbalová asociace České republiky a že se udělá fotbalová revoluce. Čekal jsem mnohem větší zásahy do celého fungování, ale nejspíš to nejde.

Je ještě něco, co byste chtěl za sebe říci, dodat?

Už se jako firma a jeden mančaft těšíme na zaměstnaneckou ligu. Ale víme, že nás nečeká nic lehkého.