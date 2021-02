Firmu Aktin jste založil v jednadvaceti letech. Jak vás napadl prvotní nápad?

Byli jsme kluci, co chodili cvičit. Přirozeně jsem chtěl výsledky a k tomu jsem potřeboval mít dobrou výživu a proteiny. Začal jsem řešit, jaké proteiny existují, jaké jsou oblíbené. Člověk pak zjišťuje, že některé služby chybí. Proto jsme obchod zaměřili tímto směrem. Ale nejprve jsme měli magazín, kde byly texty o tom, jak nabrat svaly, jak zhubnout a podobně. Snažíme se lidi vzdělávat. Byla spousta webů s informacemi, ale nebyly úplně kvalitní. Je to o kvalitě. Existuje množství balastních dat, které člověka dokonce od výsledků oddalují.

Věděl jste hned od počátku, že chcete podnikat v tomto oboru?

Byla to zkouška. V jednadvaceti podle mě člověk ještě není rozhodnutý o své budoucnosti. Docela dobrá věc je zkusit nejdříve zaměstnání, mít dobrého šéfa a učit se. Pak teprve založit firmu. Já jsem to neudělal a myslím si, že nás to ze začátku brzdilo. Neměl jsem zkušenosti z managementu. Nemám ani žádné byznysové vzdělání. A to je naopak možná výhoda, protože se člověk více soustředí na produkt. Připomíná si, proč to dělá.

Jaké byly začátky?

Ze začátku mně bylo ze začátku jedno, kolik beru peněz. Bral jsem si jen minimum na to, abych přežil. Byl jsem ochotný čekat, až přijde nějaká návratnost. Přitom lidé si většinou řeknou, že to nenese a skončí.

Co za sortiment prodáváte?

Na prvním místě je protein, protože máme historii ve sportovcích. Potřebují vyšší počet bílkovin než pasivní lidé. Oblíbené jsou vločky, pak cookies, tyčinky, ořechové máslo, hodně se prodává třeba komplex bylinek proti stresu.

Roční obrat firmy byl loni zhruba čtvrt miliardy korun. Ve srovnání s předloňským rokem šlo o pětačtyřicetiprocentní nárůst. Čím je to způsobené?

Covidem.

Takže zatímco některé firmy musí propouštět, vy naopak prosperujete?

Jsme zaměření na jídlo. Covid byl megaakcelerátor. Když lidé na začátku krize panikařili, tak je to přivedlo k nám. Hledali věci, které jsou trvanlivé a dají se jíst, nemusí chodit mezi lidi. Předtím jsme prodávali hodně vitamíny, díky covidu jsme ale urychlili přeměnu skladby produktů. Prodáváme chleba ze semínek, který je zavřený v obalu, takže nějakou dobu vydrží. Přitom je dobrý, měkký a neobsahuje žádné konzervanty. Jsou z kvalitních surovin.

Může být zvýšený zájem i tím, že lidé mají čas se více zamýšlet, co jí?

Lidé si uvědomili, že jídlo ovlivňuje jejich imunitu i to, jak se cítí. Mohou žít na nekvalitním jídle dlouhou dobu, ale budou mít v něčem deficit. A také dost tloustnou.

Vědí lidé, co je zdravé?

Neví. Ptají se svých známých. Navíc zdravá potravina je mýtus. Člověk může vyrobit hodnotnější potravinu, ale zdravá je o množství a kombinaci. Pestrá strava je pro lidský organismus prospěšná, když je správné dávkování.

Máte přehled, jací zákazníci u vás především nakupují?

Ano. Mezi osmnácti a dvaatřiceti lety. Nejsilnější je rozpětí mezi čtyřiadvaceti a dvaatřiceti lety a pak mezi osmnácti a čtyřiadvaceti. Lidé mají daleko lepší znalosti o jídle než před deseti lety. Gramotnost o stravě se zlepšila. Ale komunita okolo Aktinu je malá. Velká řada neví, co jí. Jedou podle selského rozumu.

Předpokládám, že velkému nárůstu tržeb jste i navyšovali počet zaměstnanců. Kolik jich nyní máte?

Ve firmě pracuje kolem 250 lidí, ale zhruba 150 je brigádníků.

Co za zaměstnance máte?

Pracovníci ve skladu, v prodejnách, kreativci, vývojáři potravin, programátoři, máme interní marketing.

Jak složité je v současné době nabírat brigádníky, zaměstnance?

Je to jiné. Třeba na Slovensku je nezaměstnanost osm procent, tady je pořád čtyři. Firmy se snaží udržet si své zaměstnance. Očekávám, že na jaře přijde doba, kdy firmy budou muset začít propouštět. Česká republika není nyní moc dobrá na nabírání zaměstnanců. Češi neradi mění práci.

Plánujete také expandovat do zahraničí?

V polovině roku chystáme expanzi do Německa. Pak by mělo následovat Rakousko a koncem roku Anglie. Budeme expandovat pouze s našimi výrobky.