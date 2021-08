Pro více než tři sta tisíc Brňanů bude po rozšíření dostupná služba Albert domů. Řetězec ji testoval od dubna.

Rozvoz Albertu. | Foto: Albert

Zákazníci si objednávají potraviny pomocí mobilní aplikace. „Během necelých pěti měsíců jsme měli velmi dobrou odezvu, zároveň jsme dostali řadu podnětů a rad od zákazníků, co by si přáli jinak v nabídce či službě samotné. To nám umožňuje vše vylepšovat a rozšířit pokrytí na většinu území Brna,“ sdělil ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.