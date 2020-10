„Lidsky jsem si sedla s designérkou Nikolou, to pro mě bylo důležité. Navrhla přesně takovou výlohu, která se pro náš obchod hodí. Má to pěknou odezvu, lidé si výlohu prohlíží a fotí," popsala Machová.

Brněnská soutěž Výloha roku spočívá v tom, že vybraní designeři mají omezenou dobu a rozpočet na to, aby navrhli nové výlohy různých brněnských obchodů. Když jsou vše hotové, začne veřejné hlasování. V něm letos zvítězila výloha dobročinného obchodu Nadace Veronice na Pekařské ulici. Za její proměnou stojí designerské studio Hrana z Prahy.

„Chtěli jsme vymyslet řešení, které by slučitelný s jejich rozpočtem, jde přece jenom o neziskovou organizaci. Když by tam byla výloha, která vypadá na první pohled draze, ztratili by na přesvědčivosti," popsal zkušenost designér Jan Mikoška.

Za soutěží, která se letos konal podruhé, stojí designérka Veronika Rút Fullerová. „S konceptem přišla kamarádka Alexandra Georgescu a já se postarala o praktické domyšlení celého fungování. Pokud vím, tak nikde nic podobného neexistuje," uvedla.

Vizí Fullerové je kromě vzájemné designerské inspirace také, aby se podařilo zviditelnit příběhy schopných lokálních podnikatelů a dodat podnikání v centru novou energii. Právě příběhy zapojených obchodníků budou v dalších dnech pořadatele zveřejňovat na sociálních sítích.

PETRA ŠEBKOVÁ