Brněnské vodárny a kanalizace letos slaví dvě významná jubilea. Předně, před 150 lety byla uvedena do provozu úpravna vody v Pisárkách. Její spuštění odstartovalo éru koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli. Předchozí generace vodo-hospodářů totiž opakovaně řešili různé problémy s dodávkou dostatečného množství pitné vody pro rozvíjející se město včetně likvidace odpadních vod.

V Česku padl další dodavatel energií, firma První Moravská Plynární

Moderní a ekologická

A za druhé, letos uplyne šedesát let ode dne, kdy byla do trvalého provozu spuštěna čistírna odpadních vod Brno – Modřice. Na tehdější dobu přinesla vrcholnou technologickou úroveň. Pamětníci by však původní čistírnu v té dnešní hledali už jen velmi těžko. Byla totiž rekonstruována a rozšířena, a dnes vyhovuje i těm nejpřísnějším normám.

„Jsme zákaznicky orientovanou společností, která díky špičkovým inovativním technologiím, udržitelnému přístupu a péči dodává lidem v Brně a okolí stále stejně dobrou a kvalitní vodu, kterou navíc po použití vracíme zpět do oběhu,“ komentuje přístup Brněnských vodáren a kanalizací generální ředitel Jakub Kožnárek.

Přijďte se podívat i vy

BVK provozují 1 244 km kanalizační sítě. Technicky se jedná o velmi složitý systém, který nečítá pouze potrubí, ale také retenční nádrže, odlehčovací komory, shybky a čerpací stanice. Celek je řízen z moderního dispečinku. Běžný roční průtok modřickou čistírnou je 35 milionů metrů krychlových, což je asi 2,5-násobek objemu Brněnské přehrady.

Vzhledem k nízkému průtoku řeky Svratky a negativním dopadům klimatických změn si situace vyžaduje další významné investice. Letos se proto v BVK pustili do zvýšení počtu dosazovacích nádrží ze šesti na osm, a to za více než tři sta milionů korun. V přípravě je i nový projekt kalového hospodářství za dvě miliardy korun.

„Několikrát ročně otevíráme čistírnu odpadních vod Brno – Modřice široké veřejnosti. Nejbližší možnost bude u příležitosti Dne Země 22. a 23. dubna. Návštěvu je potřeba si předem rezervovat na našich internetových stránkách – www.bvk.cz. Rádi vás uvidíme,“ uzavírá Jakub Kožnárek.