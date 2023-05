Všichni jako celek jsme hrozba pro soupeře, upozorňuje Kratochvíl ze S.n.o.p. cz

S jasným plánem vstupují do třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku v Brně fotbalisté ze společnosti S.n.o.p. cz, a.s. „Myslím si, že máme poměrně silný tým, tudíž máme ty nejvyšší ambice. A to vyhrát celý turnaj,“ vyhlásil Marek Kratochvíl, kapitán S.n.o.p. cz, a.s.

Marek Kratochvíl. | Foto: archiv Marka Kratochvíla