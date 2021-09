V areálu brněnské Sparty v Komárově bylo k vidění i několik hokejových výsledků. Gólově v základní skupině, kde se utkal každý s každým, zářil především Bors Holding. Ve čtyřech duelech nastřílel jednadvacet branek. „Spolupráce byla dobrá, věděli jsme o sobě i poslepu. I počasí bylo fajn. Trochu pod mrakem, nebyl pařák,“ řekl za ofenzivní tým Lukáš Pretóry.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník

Ve finále však byl nad síly Borsu Starez-Sport, který soupeři nedovolil ani jednou skórovat a naopak třikrát zamířil do černého. „S výsledkem jsme maximálně spokojení. Dali jsme do toho maximum a vyšlo to. Všichni kluci hráli perfektně, nebyl důvod se nějak podceňovat a vyhráli jsme zaslouženě. Gólman zachytal perfektně,“ zhodnotil šťastný kapitán vítězného celku Martin Homolka.

Naopak trochu zklamání z prohraného finále po výsledcích ve skupině bylo vidět u hráčů Borsu. „Možná jsme byli přemotivovaní. Ale celkové pocity jsou dobré. Nevěděli jsme do poslední chvíle, jestli vůbec přijedeme, protože jsme se nemohli poskládat. Dnešní doba je všelijaká," podotkl Pretóry.

Nejnapínavější byl souboj o třetí místo mezi celkem Fakultní nemocnice u svaté Anny a IFE-CR. Rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž byla úspěšnější sestava zdravotníků. „Tím, že jsme se moc neznali, bylo to ze začátku rozpačité. Měli jsme mezi sebou i cizince, komunikace vázla. Ale zlepšovali jsme se. Turnaj jsme si užili,“ uvedl za třetí tým Luboš Nachtnebl.

Zápasy podle jeho slov nakonec zvládali i fyzicky. „Jen náš gólman měl chvilku křeče, ale byla to opravdu jen krátká epizoda," doplnil Nachtnebl.

Pořadí:

1. místo: Starez-sport

2. místo: Bors Holding

3. místo: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

4. místo: IFE-CR

5. místo: Pivovar Moravia

Výsledky:

finále: Bors Holding - Starez-Sport 0:3

o 3. místo: Fakultní nemocnice u svaté Anny - IFE-CR 2:1pp

semifinále: Bors Holding - Fakultní nemocnice u svaté Anny 5:2, Starez-Sport - IFE-CR 3:0

základní skupina: Fakultní nemocnice u svaté Anny - IFE-CR 2:2, Pivovar Moravia - Bors Holding 1:7, Starez-Sport - Fakultní nemocnice u svaté Anny 5:1, IFE-CR - Pivovar Moravia 6:3, IFE-CR - Starez Sport 2:3, Fakultní nemocnice u svaté Anny - Bors Holding 3:6, Fakultní nemocnice u svaté Anny - Pivovar Moravia 5:1, Starez-Sport - Bors Holding 0:4, Pivovar Moravia - Starez-Sport 3:5, IFE-CR - Bors Holding 0:4