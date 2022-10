Ve finálovém utkání hráči mužstva KBC dominovali a vyhráli 5:1. „Bylo to super a už se těšíme na další kolo, do něhož trochu posílíme sestavu, aspoň počtově,“ usmíval se kapitán vítězného kolektivu Tomáš Holub.

Lear v semifinále zaskočil výběr DHL Supply Chain, finálovou účast už jeho hráči považovali za nadplán. „Ani jsme nedoufali ve finále, byť o to víc možná mrzí, že jsme skončili kousek pod vrcholem, ale bereme to všemi deseti,“ potvrdil David Šmehlík, kapitán stříbrného celku, který měl neutuchající podporu fanynek.

Se svými spoluhráči si Zaměstnaneckou ligu Deníku na hřišti Sparty Brno v Komárově užili. „Vyhrál sport a bylo to hrozně fajn odpoledne. Nejpodstatnější je, že se nikomu nic nestalo. Společně jsme strávili pět hodin, což beru jako největší benefit. Fakt jsme si to užili,“ líčil Šmehlík.

V utkání o třetí místo se střetly dva nejlepší celky základních skupin, na nichž se projevilo zklamání z neúspěšného semifinále. Hráči se dohodli jen na střelbě pokutových kopů, v nichž SAKO zdolalo DHL 3:1.

Fotbalisté SAKO Brno si aspoň spravili dojem z nepovedeného rozstřelu s KBC, v němž měli na dosah finále, jenže v pokutových kopech selhali. „V semifinálovém rozstřelu jsem chytil dvě penalty a ještě mi pomohla tyčka, jenže jsme tři nedali, což je špatné. Zase je pravda, že gól, co jsem dostal v utkání, se dal chytit. Mrzí mě to, měli jsme dobrý mančaft,“ litoval gólman týmu SAKO Brno Pavel Mifka.

BRAMBOROVÉ MEDAILE

Celek DHL v semifinále nestačil na Lear a padl 0:1. Nakonec bral čtvrtou příčku. „Jsem spokojený, že jsme se na turnaji sešli, poskládali jsme dobrý tým a postoupili z prvního místa ve skupině. Ze semifinále jsme byli zklamaní, proto jsme se dohodli na penaltách, ale byla z toho jen bramborová medaile,“ hlesl kapitán DHL Jiří Janíček.

Pátou příčku nakonec vybojoval ČEGAN, který porazil AZ Pokorný 3:0. „Jsme spokojení, jak to probíhalo. Hráli jsme takhle poprvé, máme dobrého střelce, který dal všechny naše góly. Turnaj byl perfektní a těšíme se na další,“ prohlásil Jan Veselovský, kapitán celku ČEGAN.

Na mužstvo AZ Pokorný zbyla šestá příčka. „Chyběla nám souhra, hráli jsme spolu poprvé, netrénovali jsme. Kluci předvedli pěkné výkony na to, že nejsou žádní sportovci. Příště to bude lepší. Myslím, že si to všichni užili, nemuseli jsme do práce,“ usmál se Jaromír Čech, kapitán AZ Pokorný.

Třetí příčku v základní skupině A vybojoval Geis CZ, který těsně před turnajem přišel vinou zranění o jednoho člena. Nezasáhl do duelů o konečné umístění, takže obsadil až sedmou pozici. „Před prvním zápasem nám odpadl hráč, takže nás bylo akorát a na ten stav jsme podali maximum, dohrávali jsme se sebezapřením. Jsme spokojení, že jsme si připsali jednu výhru a neodjeli jsme úplně poražení,“ řekl kapitán Geis Radek Šlichta.

Ze šesti střel na bránu jsme dali pět gólů, hodnotil finále Holub

Brno – Postup do krajského kola Zaměstnanecké ligy Deníku si v Brně vybojovali hráči KBC Global Services, kteří ve finále zdolali Lear 5:1. „Vytěžili jsme maximum, co šlo,“ uznal kapitán vítězného celku Tomáš Holub.

V semifinálovém rozstřelu jste byli na pokraji vyřazení. Obával jste se?

Věřil jsem našemu gólmanovi. Myslím, že postup byl zasloužený podle průběhu zápasu. Tlačili jsme skoro celou dobu, ale měli jsme problém s proměňováním šancí.

Finále však podle výsledku 5:1 vypadalo snadno.

Nemyslím si, že bylo úplně jednoznačné. Rozhodla produktivita. Šestkrát jsme vystřelili na bránu a padlo pět gólů. Asi jsme měli štěstí.

Co říkáte na turnaj?

Pro mě i pro tým to bylo super, vše pozitivní, jen míče by potřebovaly změnit. (úsměv) Těšíme se na další kolo.

Výsledkový servis Zaměstnanecké ligy

Základní skupina A: SAKO Brno – AZ Pokorný 8:1, Lear Corporation ČR – Geis CZ 4:1, SAKO – Geis 6:0, AZ Pokorný – Lear 1:8, AZ Pokorný – Geis 1:3, SAKO – Lear 6:0.

Pořadí: 1. SAKO 9 bodů, 2. Lear 6, 3. Geis 3, 4. AZ Pokorný 0.

Základní skupina B: KBC Global Services – ČEGAN 4:2, ČEGAN – DHL Supply Chain 3:4, KBC – DHL 1:2.

Pořadí: 1. DHL 6, 2. KBC 3, 3. Čegan 0.

Semifinále: SAKO – KBC 1:1, 3:4 na penalty, Lear – DHL 1:0.

O. 5. místo: ČEGAN – AZ Pokorný 3:0.

O 3. místo: SAKO – DHL 3:1 na penalty

Finále: Lear – KBC 1:5.