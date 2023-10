I tak ale dochází v Brně k poklesu výroby ikonických zemědělských strojů. „Trh s traktory se zřejmě dostal do období, kdy je naplněný. Původní plány Zetoru i jiných firem jsou ve vzájemném tření. Takové výkyvy v průběhu let přicházejí," vysvětlil šéf odborů v Zetoru Aloiz Kazelle. Podle něj nezbývá než počkat, až se trh uvolní a hledat takový tip traktoru, který půjde na odbyt.

Zrušit chce na podzim 2024 takzvanou ozubárnu, tedy halu, kde se vyrábí ozubená kola pro převodovky. „S tím, že by se měly jako celek dovážet z Německa. Má dojít i k útlumu výroby motorů. Zetorácký motor se zřejmě nedokáže vyrovnat s požadavky na ekologii," dodal Kazelle.

Místo zachování výroby, jak slibuje vedení firmy, bude podle šéfa odborářů brněnský Zetor v Líšni fungovat jen jako montovna.

Podle vedení Zetoru brněnský závod prochází strukturální přeměnou a v závěru příštího roku přejde na výrobu nových modelů traktorů s vyšší kvalitou a přidanou hodnotou. „V příštím roce představíme novou generaci traktorů Zetor, jejímž cílem je získat silnou pozici na nejnáročnějších světových trzích a posílit na tom domácím," uvedla Dušková.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle šéfa odborářů ale došlo k redukci vývojářského oddělení brněnského Zetoru při organizačních změnách nového vedení ve druhé polovině loňského roku. Potřebné inovace tak bude Zetor získávat zřejmě externě.

Vloni firma propustila 127 zaměstnanců. „Šlo o snížení neefektivních pozic a optimalizaci nákladů v administrativním aparátu. Schopnost vyrábět traktory nebyla ovlivněna. O práci nepřišel žádný zaměstnanec výrobního oddělení," řekla Dušková. Momentálně v Zetoru pracuje 349 lidí.

Avizovaná změna stylu výroby v příštím roce bude mít zřejmě za následek další propouštění. „Zaměstnanci už s tím byli seznámeni před delší dobou. Vedení je ale chce podržet až do září příštího roku," popsal Kazelle.

Situace na Ukrajině: brněnský Zetor pozastavil spolupráci s Ruskem

Zetor již několik let připravuje v Indii výrobu nové řady zemědělských strojů pro místní trh s traktory, který je dnes tím největším na světě. „V příštím roce plánujeme vyrobit a prodat v Indii osmnáct set traktorů. Cílem je dostat se do pěti let na téměř deset tisíc traktorů ročně. Vzhledem k velikosti indického trhu jsou to dosažitelná čísla," sdělila Dušková.

Zetor je ve ztrátě soustavně od roku 2018. Pouze předloni vykázal zisk přesahující dvě stě milionů korun. Vloni byla společnost opět ve ztrátě, a to zhruba sto milionů korun. Prodejem líšeňských hal společnosti CTP se Zetor zcela zbavil bankovních a jiných úvěrů. „Díky tomu nyní ušetří až třicet milionů korun ročně na úrocích a může více investovat do výroby," okomentovala prodej Dušková.

Součástí prodeje byl také podpis nájemní smlouvy na pětadvacet let. Zetor plánuje setrvat ve dvou halách, jedné výrobní a jedné skladovací. Třetí halu, kde se nyní vyrábí ozubená kola nový majitel zbourá, objekt určený ke skladování náhradních dílů se přesune.