S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace se rozhodlo vedení společnosti Veletrhy Brno zrušit Veletrh pro potravinářství a gastronomii Salimatech a veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, které se měly na brněnském výstavišti uskutečnit od 15. do 17. února příštího roku. „Současná nestabilita prostředí a obavy z vývoje epidemiologické situace v České republice nedovolují plnohodnotnou přípravu veletrhů s ohledem na plánovaný termín veletrhů," uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec.

Vychází vstříc požadavku většiny vystavovatelů a překládají termín obou veletrhů na jaro 2023. Pokud to situace umožní, uskuteční se příští rok v březnu na brněnském výstavišti alespoň konference na téma digitalizace v potravinářství.

Stavební veletrh, Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu Mobitex prozatím představitelé Veletrhů Brno odkládají z února do náhradního termínu od 21. do 23. dubna příštího roku. „Pro omezení rizika zmařených investic ze strany vystavovatelů i pořadatele dochází k přesunu do vhodnějšího dubnového termínu," informoval Moravec.

Stavební veletrh se posunem vrací do svého původního termínu.

Změna se pro příští rok dotkne také Mezinárodního strojírenského veletrhu. Místo obvyklých pěti dní se bude konat nově čtyři dny, a to od 4. do 7. října. Představitelé brněnských veletrhů se tak rozhodli i na základě zpětné vazby od vystavovatelů a partnerů strojírenského veletrhu.