Celý výjev pozoruje osmiletý chlapec v maskáčovém tričku. „Můj táta je dobrovolný hasič, chci být jako on, až vyrostu. Hasiči dělají dobrou a užitečnou práci," zubí se osmiletý Tomáš.

Vrtulník se širokým obloukem vrací, aby do bambi vaku, jak se nádoba nazývá, napustili dalších několik set litrů vody. Po třech kolech se hasiči vymění, přichází další dvě trojice. Celkem jich dnes přišlo asi pětatřicet. Z akce se vrací Tomášův otec, dobrovolný hasič z blízké Svatoslavi, Tomáš Müller a usmívá se. „Tohle je jen cvičení, opravdový zásah je úplně jiný. Dnes všichni vědí, že mají čas, mohou si to vyzkoušet. Když je na scéně oheň, musí jet člověk na sto procent a stres je úplně jinde. Nejdůležitější je dbát na bezpečnost. Je třeba například včas odskočit od vaku. Mohlo by se stát, že by se proudnice zahákla a vzala nás s sebou," vypráví.

Hlavní je bezpečnost

Opatrnost a organizace jsou při zásahu klíčové. „Pod vrtulníkem jsou velké turbulence, hasiči se chrání přilbami i brýlemi a dávají pozor, aby se nezamotali do lanek bambi vaku," popisuje podporučík Miloslav Strejček. Než se hasiči nachystají k hadicím pod vrtulníkem, z helem proto sundávají baterky, které by se mohly zaháknout.

Nad lesem právě vrtulník shazuje dalších šest set litrů vody z cvičného vaku. Při požáru využijí hasiči větší vak, který pojme i metr kubický vody.

Na to, jak hasiči pracují se přijela podívat i Alena Skácelová. „To je poprvé, kdy přihlížím zásahu hasičů, je úžasné dívat se na zkoušení akce, která je ve skutečnosti mnohem závažnější. Líbí se mi tu a navíc krásně vyšlo počasí," hodnotí dopoledne.

Hašení Antonovem

Program ale ještě není u konce. K letišti se blíží Antonov An-2, modrožluté letadlo, do kterého hasiči napustí až 1350 litrů vody. Hadici tentokrát připojují přímo k letadlu. Situace je komplikovanější, protože letadlo musí před každým naplněním znovu přistát a celá operace trvá déle.

„Letecké hašení je velmi výhodné. Když se požár šíří rychle, můžeme jej vhodně udělanými shozy vody rychle zastavit. Letadlo používáme o trošku méně, ale vrtulník využíváme velmi často. Hašení pomocí bambi vaku je běžné třeba při rozsáhlých lesních požárech. Vak se může plnit i z vodních zdrojů, třeba nádrží nebo rybníků. Ty ale často nejsou dostupné v lokalitě požáru, proto se vytváří toto plnící stanoviště," dodává Strejček. Jihomoravští hasiči za loňský rok využili vrtulník dvaadvacetkrát, letos už patnáctkrát.