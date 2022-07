Do boje s přírodním živlem vyrazili ve čtvrtek večer. „Vyjížděli asi v deset hodin večer. Na místě byli v půl třetí ráno a už v sedm se zúčastnili porady. Potom už vyrazili do terénu,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Do Hřenska jeli s jedním hasičským autem, které má za sebou přívěs. „Jsou na něm naložené čtyři kontejnery. Jeden s čerpadlem k velkoobjemovému čerpání vody, další pak s hadicemi. Celkem tak budou moci natáhnout až tři kilometry hadic,“ přiblížil Dvořák s tím, že právě tento typ techniky ústečtí hasiči poptávali.

Stíhačky a vrtulníky nad Brnem: Sloužíme vlasti, křičeli armádní nováčci

Podle předpokladu by hasičská technika z jihu Moravy měla pomoci vytvořit dlouhého hada z hadic, který by se táhl hned několik kilometrů. To proto, aby nemusela hasičská auta složitě zajíždět mnohdy do velmi těžce přístupného terénu. „Kromě toho proudí ve velkých hadicích více vody. Tolik jí auty ani nejsme schopní převézt,“ zdůvodnil Dvořák.

Na místě bude dvojice nejspíš tři dny. Jak mluvčí Dvořák poznamenal, bude-li to nutné a bude-li zájem ze strany ústeckých hasičů, pošlou Jihomoravané další dvojici na vystřídání.