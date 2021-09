Druhý zásah byl mnohem komplikovanější. V Jírově ulici bylo totiž auto v plamenech. „Aktuálně šetříme co bylo příčinou nehod a jaká bude konečná výše škod,“ informoval mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

V neděli večer měli krajští hasiči napilno. Hned dvakrát vyjížděli k hořícím automobilům do brněnské Líšně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.