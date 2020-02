Jihomoravští hasiči loni zasahovali u více než dvanácti tisíc případů. Meziročně jich přibylo 239. Vyplývá to z roční statistiky hasičů vydané minulý týden.

Zabrat jim dal také třeba dubnový požár lesa nedaleko Pavlic a Vranovské vsi na Znojemsku. Jednotky jej zlikvidovaly po devíti hodinách. „Hořelo sedm hektarů. Kolegové pracovali v dýchací technice. Na místě pomáhal také vrtulník s vakem. Kvůli rozsáhlosti zasažené plochy, špatně přístupnému terénu pro požární techniku i zakouření se jednalo o velmi náročný zásah,“ popsal tehdy mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Škoda byla půl milionu korun. Život místních ale úbytek lesa nijak neovlivnil. „Na procházky nebo na houby můžeme chodit i jinam. Trápí nás hlavně kůrovec, požár nám tolik neublížil,“ vyjádřila se místostarostka Vranovské Vsi Jana Neulingerová.

Požár lesa nedaleko Pavlic a Vranovské vsi

Jedním z nejsmutnějších příběhů loňského roku byla záchrana muže, který v srpnu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku spadl do studny. V hloubce deseti metrů jej zasypala suť a kamení. Hasiči se k němu dostali až po sedmapadesáti hodinách. Našli ho mrtvého. „Byla jsem tehdy v Řecku na dovolené a pořád jsem volala domů, jak to vypadá. Moc jsem držela palce. Pak jsem byla velmi smutná. Sice jsem jej tolik neznala, ale vím, že to byl ochotný člověk,“ vzpomněla na zemřelého obyvatelka města Karolína Bártová.

Nejvíce práce měli loni hasiči s technickými zásahy, kterých meziročně také nejvíce přibylo. Potom je zaměstnaly výjezdy k dopravním nehodám, záchrany osob a zvířat, požáry a úniky nebezpečných látek. Při požárech zemřeli čtyři lidé, což je nejnižší číslo za posledních deset let. Třeba v roce 2009 to bylo devatenáct úmrtí.

Události krajských hasičů v roce 2019

událostí celkem: 12 106 (meziroční nárůst o 239)

technické pomoci: 4 766 (meziroční nárůst o 401)

dopravní nehody: 2 411 (meziroční pokles o 91)

záchrany osob a zvířat: 1 889 (meziroční nárůst o 94)

požáry: 1590 (meziroční pokles o 254)

úniky nebezpečných látek: 600 (meziroční pokles o 45)

plané poplachy: 845 (meziroční nárůst o 135)