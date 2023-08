Případ požáru v brněnské ulici Rumiště se podařilo kriminalistům objasnit. Jednalo se o žhářský útok, viníkovi hrozí až dvacet let za mřížemi nebo výjimečný trest. O požáru a jeho vyšetřování Deník opakovaně informoval.

Při požáru v ulici Rumiště v Brně se zranilo šest lidí. | Foto: hasiči

Dvanáctého července při požáru dva lidé utrpěli vážná zranění, od horších následků je uchránila jen pomoc svědka a rychlý příjezd hasičů i záchranářů. „Na základě výpovědí svědků se kriminalistům podařilo zjistit podezřelého. Jak se ukázalo, šlo o bývalého manžela poškozené, který měl dokonce s dvojicí opakovaně konflikt a měl jim i vyhrožovat. Tuto skutečnost však kriminalistům poškozený nejprve popřel, možnost konfliktu připustil popálený muž až o několik dnů později,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Śváb.

Sedmatřicetiletého podezřelého se podařilo zpětně také dohledat na kamerovém záznamu nedaleko místa činu. Vypátrali jej policisté z oddělení hlídkové služby v ulici Dornych. „Při zadržení i výslechu nejdříve jakoukoliv vinu odmítal, později se i pod tíhou důkazů přiznal. Nemalou roli sehrál alkohol a partnerské vztahy. Muž je stíhán vazebně, za zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu mu hrozí odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo i výjimečný trest,“ upřesnil Šváb.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Zdravotníci si po požáru do péče převzali šest lidí. Zachránce se nadýchal kouře, dva původně uvěznění lidé utrpěli popáleniny. Zranili se také dva policisté a jeden hasič. Hořelo v opuštěné budově, kde lidé bez domova přespávali. Nevyužívaný areál bývalého Dřevopodniku by měl jít k zemi příští rok. Do pěti let zde budou nové byty.