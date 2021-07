„Nacvičovali jsme tam, protože je tam nepřístupná cesta a abychom prověřili výškovou techniku, kterou jsme chtěli případně hasit střechu katedrály,“ řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský. Na střechu dosáhnou, ale na věž už jim technika nestačí.

V rámci cvičení také hasiči nacvičovali evakuaci lidi v případě požáru. Při cvičení použili jeden padesátimetrový a jeden třicetimetrový automobilový žebřík. „Záleží jak daleko to odstavíte. Když auto dáte dál tak má žebřík menší menší dosah, takže musíte najít ideální blízkost, aby to dosáhlo co nejvýš a přitom se dalo hasit,“ sdělil Příkaský.

Dalším špatně dostupným místem je v Brně podle Příkaského například hrad Špilberk. „Ten není tak vysoký, ale taky tam probíhají občas nějaké cvičení,“ dodal.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ