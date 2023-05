/VIDEO/ Čtvrteční tragický požár v brněnské Plotní ulici, při kterém zemřelo osm lidí, otřásl Brnem i celou republikou. Mezi mrtvými je podle policistů šest mužů a dvě ženy. Na místo se v poledních hodinách dostavili i lidé, kteří mají podezření, že v jedné z buněk mohl být jejich rodinný příslušník. „Přišli jsme, abychom se dozvěděli víc informací, ale nepustí nás tam a nic zatím nevíme, je ještě brzo. Chybí nám švagr Zdeněk, který se tady hodně pohyboval, dlouhodobě přespával venku, v buňkách. Prostě kde mohl,” uvedl včera švagr možného zesnulého.

Noční požár obytných buněk v Plotní ulici v Brně za sebou zanechal osm obětí. | Video: Se souhlasem HZS JMK

Muž o sobě prý dával vědět a informoval, kde bude spát. Ke švagrovi navíc chodil skoro každý den na jídlo. „Dnes se ještě neukázal, a pokud k nám domů dneska nepřijde, je ještě asi dvacetiprocentní šance, že se ukáže zítra. Nikdy se ale nestalo, že by se třeba tři dny neukázal a nedal o sobě vědět,” popsal ve čtvrtek muž, který doufal, že svého příbuzného brzy uvidí.

„Já bych ho šla ohledat, já bych to zvládla, ale nepustí mě tam, prý nemůžou. Těla jsou stále uvnitř a bojí se, aby tam na mě nespadly nějaké trámy,” sdělila sestra muže, který v buňce mohl v osudnou noc přespávat.

Požár v Brně a 8 mrtvých: neměli tam co dělat, z hořícího pekla nestihli utéct

Na místo na kole přijel i Dušan Daniš, kamarád možných uhořelých. „Mám podezření, že tam dva mí kámoši byli. Potkávali jsme se denně a co vím, poslední dobou tady spali každou noc. Modlíme se, že byli někde venku, ale toto bylo jejich místo,” komentoval.

Zdroj: Se souhlasem HZS JMK

Naděje na nalezení živých přátel se však zmenšila poté, co zhruba po hodině a půl Daniš na místo přijel znovu. „Vzal jsem kolo a byl jsem projet místa, kde bývali a přespávali. Nikdo je neviděl a nic o nich neví,” řekl v obavě o život svých kamarádů Zdeňka a Petra. Telefony navíc neberou, po vytočení jsou totiž čísla nedostupná. Naposledy kamarády Daniš viděl v úterý, kdy se pohybovali v lokalitě kolem místa čtvrtečního požáru.

Smrt v plamenech? V letadle i vagónu. Připomeňte si tragické jihomoravské požáry

Pro Daniše nastalá situace není premiérou, v říjnu 2020 mu ve vagónu stojícího nedaleko ulice Široká uhořel bratranec. Na další požáry se můžete podívat zde.

Lidé bez domova se podle sdělení místních scházeli v nedaleké večerce. „Kupovali si jednorázové panáky v plastovém obalu. Bydlím skoro u těch buněk a vím, že byly dlouhodobě neobývané, zdržovali se tam převážně bezdomovci. Tady přímo kolem toho místa ale větší problémy nebyly, psa bych ale v noci venčit nešla,“ uvedla Deníku žena, která si přála zůstat v anonymitě.

Tragický požár v Brně: místo bylo dlouho neobývané, v buňkách spávali bezdomovci

O přespávání bezdomovců ví i Marie Weberová, která v okolí ulice chodí venčit psa a také vodit vnoučata do školy. Nepořádek v místě nepozorovala, horší je to podle ní až v blízkosti samotného centra Brna. „Ulice je nová a hezká, žádný nepořádek tu není. Nejhorší je to blíž v centru u Tesca, kde se setkávají lidé, kteří dělají nepořádek a jsou hluční,” postěžovala si.

Spoluautorkou textu je LUCIE BURIANOVÁ.