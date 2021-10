Hasiči z bytového domu odpoledne evakuovali osm osob. Požár vznikl ve druhém patře domu, na místě zatím zůstávají vyšetřovatelé. „Sedm lidí opustilo bytový dům samovolně, přesná příčina vzniku požáru je zatím předmětem vyšetřování,“ upřesnil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Kvůli požáru se čtyři lidé nadýchali zplodin, z toho dva zasahující policisté. „Jednoho z policistů a jednu ženu jsme po ošetření převezli do brněnské Vojenské nemocnice, druhého z nich do svatoanenské nemocnice. Zplodin se nadýchalo také jedno dítě, kolegové jej k odvezli k další péči do Dětské nemocnice,“ přiblížila v sobotu odpoledne mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.