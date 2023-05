Video: Hračky, nábytek i věnec. Podívejte se na místo požáru v Brně den poté

Redakce

Obětem kapitalismu. To stojí v pátek na stuze smutečního věnce na Plotní ulici v Brně. Leží před vchodem do ohořelých buněk, kde ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní začalo hořet. Podle předběžných informací požár připravil o život šest mužů a dvě ženy. Podívejte se, jak to na místě vypadá nyní.

Při čtvrtečním požáru přišlo o život osm lidí. Na místě je ohořelý nábytek, spacáky, přikrývky i hračky. | Video: Lucie Burianová