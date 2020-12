Zdroj: ADRA Vyškov

„Každé ráno přitom vyrážím do práce, která mě sice baví, ale když po cestě prší, dokáže mi to zkazit náladu. Podobné to je třeba i při zpáteční jízdě neklimatizovaným autobusem v letním horku. Dobrovolnictví je příležitostí, abych si uvědomil, že jsou kolem mne lidé, kteří by rádi do práce šli také, ale nemohou. Déšť znají jen zpoza okna a cesta autobusem pro ně patří ke snům. Můj dům s velkou zahradou se pro ně smrsknul na jeden pokoj,“ popisuje.