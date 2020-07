Své vlastní květinářství se rozhodla otevřít v červnu 2012. „Byla jsem tehdy po rodičovské dovolené se starším synkem a uvažovala, co dál. V květinářství, kde jsem předtím pracovala, totiž moje místo zrušili. Zřejmě je ale vše zlé pro něco dobré, jak se říká. Manžel s tatínkem mi pomohli rozhoupat se v tom, abych se postavila na vlastní nohy. Podporovali mě a říkal, že to mám zkusit a uvidím, jak se mi bude dařit. A ono to vyšlo,“ vypráví Černá.

Zdroj: Deník / Iva Haghofer