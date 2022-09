Firma P-D Refractories CZ vyrábějící mimo jiné i šamot do krbů a kamen ve Velkých Opatovicích v Jihomoravském kraji, je jedním z největších výrobců žárovzdorných materiálů. Teď mají problém uspokojit trh právě v oblasti kamnářského šamotu ale i magnetitu do akumulačních kamen. „Poptávka je momentálně taková, že u nových zakázek stanovujeme dodací termíny až půl roku,“ říká ředitel firmy Jiří Kyncl.

Výroba se v halách takřka nezastaví, funguje na vícesměnný provoz. Na první pohled optimální situaci společnosti zastiňuje fakt, že je výroba zcela závislá na spotřebě plynu. Za měsíc v opatovických halách spotřebují až sedm set tisíc kubíků plynu. Jde o takové množství, které by jeden průměrný rodinný dům spotřebovával asi čtyři sta let.

„Ceny plynu nás významně ovlivňují. Máme sice nasmlouvané fixace až do roku 2024, ale stále musíme dokupovat a ceny stále rostou,“ popisuje Kyncl. V konečném důsledku to znamená zvyšování cen výrobků.

Zdroj: DeníkVětší problém by ale nastal při úplném zastavení dodávek tohoto paliva. Pro firmu by to znamenalo naprostou likvidaci výroby. Šamot vzniká ve výrobních pecích s teplotou přesahující tisíc stupňů. Bez plynu by tyto pece nemohly fungovat, navíc by se okamžitým přerušením výroby poškodily. „Máme i pece, které nelze odstavit ze dne na den. Potřebují postupně vychladnout, jinak by se zbortily,“ vysvětluje ředitel firmy. Zákazníci by pak museli nakupovat od firem například v Německu, pokud by je nepotkal podobný osud.

Největší český výrobce šamotu z Velkých Opatovic se obrátil také na vládu. „Upozornili jsme ministerstvo průmyslu a obchodu na možnost a nebezpečí, pokud nebudeme mít ze dne na den plyn,“ komentuje Kyncl. Podle jeho slov ale zůstala firma bez odpovědi. Dodal přitom, že je to zodpovědnost právě vlády, jestli dojde k omezení nebo zastavení dodávek plynu.

Nejčernější scénář

Úplné zavření kohoutků představuje zatím pro firmu ten nejčernější scénář. „Podle mě je to ale méně pravděpodobné. S omezováním nicméně počítáme. Připravujeme se na něj podle vyhlášky,“ naráží ředitel na novelu vyhlášky o nouzovém stavu v plynárenství.

Ta stanovuje nové podmínky pro spotřebu plynu v případě jeho nedostatku. Podle regulačních stupňů určuje maximální povolenou denní spotřebu pro jednotlivá odběrná místa, alternativně i pro celou firmu.

Výrobce šamotu podle slov jeho ředitele počítá s částečným omezováním výroby. Propouštět se ale nechystá. „V halách ve Velkých Opatovicích nám momentálně chybí asi čtyřicet lidí. Kdybychom například postupně odstavili jednu pec, znamenalo by to pro nás ve výsledku stabilizaci kádru,“ říká Kyncl.

Na nedostatek plynu neumí firma obratem reagovat. Případné technologické nahrazení tohoto paliva by trvalo i roky. „V krátkém časovém horizontu není jak plyn ve výrobě nahradit. Vyžadovalo by to investice a přípravu,“ popisuje Kyncl. V případě omezení dodávek plynu by tak došlo k situaci, kdy zákazník volá po výrobku, ale výrobce jeho poptávku nemůže z důvodu vyšší moci uspokojit.