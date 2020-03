Zpočátku se přitom její profesní kariéra ubírala zcela jiným směrem. Pak však přišel rázný střih jako v Bergmanových filmech. „Vystudovala jsem nejprve v rakouském Retzu obchodní akademii a potom na univerzitě psychologii, filosofii a češtinu. Němčina mě vždycky táhla. Logicky jsem proto začala s překlady a tlumočením, čímž jsem se i několik let živila. Ale nebylo to ono, musela jsem sama sebe přemlouvat. Jako bych vnitřně cítila, že to není to, co mi bylo v životě souzeno,“ vypráví Samková.