Rád by se tak pokusil myšlení nakupujících alespoň trochu změnit a tím podpořit náš region. „Věřím, že zákazníky najdeme. Rád dělám věci, co mají z mého pohledu smysl. A toto je jedna z nich,“ dodává. V budoucnu by chtěl s tímto projektem expandovat i do ostatních regionů.

Zdroj: ARCHIV TOMÁŠE MOKRÉHO