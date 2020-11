Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Uplynulo několik let a čtyřicetiletá maminka dvou dětí se z garáže rodinného domu s jasnou vizí pokračovat v nastartovaném projektu přestěhovala do nových prostor v Hlavní ulici. „Cesta ke zdravému životnímu stylu u mě byla hodně dlouhá. Než se mi narodily děti, což je devět let zpátky, do kuchyně jsem chodila opravdu jen velmi málo. Změna přišla až s narozením dcerky, kdy jsem začala více přemýšlet o tom, co jíme a co jí budu vlastně vařit. Chtěla jsem pochopitelně i kvalitní potraviny nakupovat. Tehdy nebylo moc kde, takže především na internetu,“ vypráví sympatická podnikatelka.