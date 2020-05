Nakonec se na akci umístil šestnáctý z dvaadvaceti soutěžících. „Byl jsem spokojený a měl moc pěkný zážitek. Výhrou bylo pro mne to, že jsem stál na jednom pódiu s jedněmi z nejlepších ve světě,“ svěřuje se. Další zastávkou byla soutěž v brněnském Cabaret des Peches, která se konala dvaadvacátého února. „Byla to taky světová soutěž se čtyřiceti účastníky a se stejnými pravidly. Utkání bylo považováno za největší flairovou soutěž v Česku za posledních devět let. O té soutěži opravdu můžu potvrdit, že byla světová,“ zdůrazňuje.

Zdroj: ISS Slavkov u Brna