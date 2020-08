Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Diktátorský režim však podnikání mladých manželů nakloněný nebyl. „Pokud jako vlivný podnikatel nepodporujete tamní vládu, jste na černé listině. Zažádali jsme proto o politický azyl ve Švédsku a vrátili se zpět do Evropy. A začínali jsme bez ničeho, od nuly. Protože mi šel obchod, nejjednodušší bylo otevřít si směnárnu. Později jsme se přestěhovali na Maltu, kde jsme provozovali takzvaný home cooking a vařili jsme autentická jídla pro turisty. Vynášelo nám to. Angažovali jsme proto i své sousedy, kteří si takto přivydělávali. Věděli jsme, jak snadné je o vše, co si člověk vybudoval, přijít. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme závislí na žádném státě. Největší bohatství na světě je totiž svoboda. Věděli jsme, že lidé mají zájem o místní produkty, potraviny a lokální speciality. Vrhli jsme se na sociální sítě a začali postupně uvádět do provozu náš projekt MyCookAround,“ přibližuje Ibo.