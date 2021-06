Korpus: 300 g červené řepy (3 menší bulvy), 125 g másla, 100 g hořké čokolády (min. 50 % kakaa), 180 g cukru krupice, 3 vejce, 30 g holandského kakaa, 300 g hladké mouky, 1 rovná lžička jedlé sody, 1/2 lžičky soli

Krém: 250 g mascarpone (nebo krémového sýra, případně tučného tvarohu), 35 g cukru moučka, 1 lžička citronové šťávy, 1/2 lžičky vanilkového extraktu, asi 20 g hořké čokolády na zdobení

Z řepy odřízneme stonky, zalijeme vodou a vaříme do změknutí (podle velikosti to trvá asi 40–60 minut). Řepu necháme vychladnout, oloupeme (jde to rukou) a nasekáme v robotu nebo nastrouháme na jemném struhadle.

Troubu zapneme a nastavíme na 180 °C (horkovzduch na 160 °C). Plech o velikosti 40x30 cm vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou nebo ho jen vyložíme pečicím papírem.

Máslo necháme rozpustit, nalámeme do něj čokoládu a rozmícháme dohladka. Rozpuštěnou čokoládu přidáme k řepě spolu s cukrem, vejci a kakaem a metličkou vytvoříme homogenní směs.

V druhé misce smícháme mouku, sodu a sůl a tuto směs přidáme k řepovému těstu a pečlivé promícháme, aby v těstě nebyly hrudky mouky. Těsto nalijeme do připraveného plechu, vložíme do trouby a pečeme 20–30 minut. Propečenost zkoušíme špejlí – musí vyjít suchá bez stop syrového těsta.

Po upečení vyndáme plech z trouby a necháme zcela vychladnout.

Na krém vyšleháme mascarpone a cukr dohladka. Přidáme citronovou šťávu a vanilkový extrakt (pokud ho nemáte, použijte vanilkový cukr a moučkového cukru dejte jen 30 g), znovu krátce prošleháme.

Hotový krém natřeme na vychladlý korpus v tenké vrstvě (nelekněte se, po chvíli začne chytat růžový odstín – to barví řepa, ale ničemu to nevadí).

Celou buchtu nařežeme na řezy – buď malé čtverce, nebo trojúhelníky. Střed každého kousku ozdobíme hromádkou čokoládových hoblín, které vyrobíme jednoduše pomocí škrabky na brambory.

Skladujeme v chladu v uzavřené nádobě.

TIP: Pokud chcete řezy s výraznější červenou barvou, uberte nebo zcela vynechte kakao.

Křenová pomazánka s červenou řepou

1 menší červená řepa, termizovaný sýr, 1 lžíce nastrouhaného čerstvého křenu, 1 lžíce nasekaných vlašských ořechů, olivový olej, sůl, pepř

Nejprve dáme upéct červenou řepu. Troubu předehřejeme na 190 °C, omytou, ale neloupanou řepu položíme na kus alobalu, pokapeme olivovým olejem a osolíme. Řepu zabalíme a dáme péct v malé zapékací misce.

Řepa je měkká po cca 30–40 minutách pečení. Po vystydnutí ji oloupeme a nastrouháme ji na hrubém struhadle.

Sýr smícháme s nastrouhaným čerstvým křenem. Přimícháme řepu a nasekané vlašské ořechy. Pomazánku dosolíme a opepříme dle chuti.

Polníčkový salát s pečenou červenou řepou

2 malé červené řepy, redukce z balzamikového octa, olivový olej, hrubozrnná sůl, salát polníček, 50 g anglické slaniny, hrst vlašských ořechů, pepř

Nejprve si upečeme červenou řepu: důkladně ji omyjeme, osolíme hrubou solí a polijeme balzamikovou redukcí a olivovým olejem. Řepu zabalíme do alobalu a položíme do zapékací misky.

Pečeme při 180 °C asi 45 minut. Poté nožem zkusíme, zda je už řepa měkká, a necháme ji vychladnout. Oloupeme ji a nakrájíme na jemné plátky nebo měsíčky.

Řepu položíme na proprané listy polníčku, osolíme a mírně pokapeme olivovým olejem.

Těsně před podáváním opečeme na pánvi pár plátků anglické slaniny, přidáme je k salátu a řepě spolu s nasucho opraženými vlašskými ořechy.

Vše nakonec polejeme výpekem ze slaniny a ochutíme čerstvě mletým pepřem.

RECEPTY Svatavy Vaškové, blog Coolinářka (www.coolinarka.cz) a Marcely Prachařové, blog Pradobroty (www.pradobroty.cz)

