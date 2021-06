Jaké nejčastější reakce máte na Slunečnou od diváků?

Dostala jsem spoustu nádherných reakcí. Hodně lidí si myslí, že se na Slunečnou koukají hlavně děti, ale není tomu tak. Dívají se celé rodiny. Opět se scházejí u televize a čekají na pokračování našich příběhů. Měla jsem i velmi dojemné reakce, které mi vehnaly slzy do očí, ale ty si nechám pro sebe. Ale jsem velmi ráda, že se mnou všichni fanoušci příběhy sdílejí.

Proměnila se během víc než stovky dílů Týna hodně?

Uklidnila se. Přestala se bát víc poslouchat srdce. A za co jsem nejvíce ráda, začala poslouchat i druhé. Dlouho si nenechala do ničeho mluvit a jela si jen tu svou pravdu. Teď víc naslouchá a nechá si poradit.

Zkusila jste se s odstupem času podívat na první díly Slunečné?

Ano. V prvních dílech na sobě poznám jemnou nejistotu a to, že ještě moc nevím, jak postavu uchopit. Ale to myslím opravdu poznám jen já. Za těch víc než sto dílů, které jsou do dnešního dne natočeny, jsme se už sžily a staly se jednou osobou. Jsme si s Týnou dost podobné, a tak se mi teď už točí mnohem lépe.

Naznačila byste, co Týnu v následujících epizodách čeká?

My nemůžeme ani naznačovat! (směje se) Jediné, co bych divákům ráda slíbila do dalších dílů, že od chvíle, kdy si Janek s Týnou jako Romeo a Julie na schodech místo balkonu vyznali lásku před celou hospodou, budou fungovat jako skvělá dvojka plná lásky a všechny možné strasti a nástrahy budou řešit společně.

Berete s sebou na natáčení někdy svého synka Nathaniela? A dovedete si představit, že by si ve Slunečné zahrál?

Občas, když není zrovna náročný den. Má to prostředí rád, ale natáčet ho zatím nenechám. Chci, aby se pro tuto práci případně rozhodl v budoucnu sám. Není tak jednoduchá, jak si lidé možná myslí, a já si přeji, aby takové rozhodnutí bylo jen na něm, aby pak ničeho nelitoval. Dvakrát si už zahrál, to byl ovšem ještě v bříšku. V muzikálu Dracula hraju postavu Adriany, která je na začátku těhotná. Ke konci mého těhotenství mi už nic nevycpávali, „hrál“ se mnou. Peníze za představení jsem pak Nathánkovi uložila na jeho účet. To bylo poprvé a naposledy, kdy si zahrál… (směje se) Uvidíme, pro jakou cestu se rozhodne.

Co momentálně patří obecně do hledáčku jeho zájmů?

Dinosauři, Star Wars, Mario, Ghostbusters a naše nová rybička Blue, kterou jsme pojmenovali právě po jednom z raptorů z filmu Jurský svět. Má hromadu hraček a se všemi si dokáže vyhrát. Má neskutečnou fantazii. Já zároveň spolupracuju se vzdělávacími hrami Kvído, takže často vytahujeme jejich pexesa nebo magnetické hry. Oba nás hraní baví a já jsem vždycky šťastná, když se můžu zapojit.

Jak snášíte současnou nesnadnou dobu?

Zvládáme ji dobře, máme spoustu aktivit, které děláme doma, a jak jen to jde, vyrazíme na procházku. Teď už je to mnohem lepší než před rokem, ale jak jsem říkala, Nathánek je velmi kreativní, takže nás často na půl dne zabaví například plátno a barvy.

Jak moc narušuje karanténa natáčení Slunečné?

Občas nějaké změny nastanou, ale máme velmi přísná pravidla, která dodržujeme. Opravdu se všichni snažíme chránit co nejvíce, abychom nikoho neohrozili a mohli dál pracovat bez potíží. Díky bohu za to.

Jakou nejbláznivější roli jste během své herecké cesty natočila nebo nazkoušela?

Nejbláznivější byla asi role Kylah v Sopranistkách v pražském Činoherním klubu. Je to skvělá hra o šesti studentkách katolické školy, které vyrazí daleko z města na soutěž sborů a malinko se jim to zvrtne. Během představení zazněla spousta sprostých slov, což není nic nového pro mladou generaci. Občas se ale stalo, že starší lidé představení opouštěli. Všechno jsme ale vyrovnávali živou hudbou a zpěvem písniček kapely Elo. Geniální představení. Těším se, až si ho opět zahrajeme.

Při jakém natáčení jste se musela hodně přemáhat?

Právě během natáčení Slunečné mě pár zajímavých scén potkalo. Ať už šlo o scény s koněm, na seníku, dojení koz nebo zastavení pitbula. Naštěstí jsou kolem mě lidé, kteří vše hlídají a předem připraví tak, aby bylo vše co nejbezpečnější. Na ty nejnebezpečnější scény mám vždycky holky-kaskadérky, které jsou vynikající. Emočně náročné scény jsem měla ve filmu Až budou krávy lítat, kde jsem hrála tanečnici, která má kvůli partnerovi komplex ze své postavy a cvičí až do totálního vyčerpání těla i mysli. A například v muzikálech jako Lucie či Sibyla jsem zase měla kaskadérská čísla vysoko nad jevištěm bez kaskadéra a u Sibyly i bez jištění. Ale užívala jsem si jich naplno.

Čím vás muzikálový žánr přitahuje?

Baví mě propojení všech tří oborů – zpěvu, herectví a tance. Vše by měl dobrý muzikálový herec umět bezchybně. Dala jsem muzikálu celý svůj život a denně se stále snažím zdokonalovat bez ohledu na to, kolik rolí za sebou mám. Chci diváky každým představením překvapit. Vyrostla jsem na velkých zahraničních muzikálech, těmi se inspiruji. Z těch českých srdcovek je to Dracula. Jsem neskutečně šťastná a vděčná za to, že se mi splnil sen si v něm zahrát, a ještě k tomu obě hlavní ženské role.

Zkoušíte momentálně nějaký nový muzikál?

Ne. Některá divadla muzikály už zase zkoušejí, ale já se snažím nebrat další práci, protože Slunečná mi časově dává opravdu zabrat. Až se divadla otevřou, čekají mě projekty, které jsme ještě ani nestihli odpremiérovat, a pak také představení, která hrajeme už dlouho.

Napadlo už nějakého producenta využít vaší popularity, abyste spolu s Markem Lamborou nazkoušeli nějaké společné představení?

Ano, jedna nabídka přišla, odmítli jsme. Nestíhali bychom to a ani nešlo o žánr, který by nás oslovil. Upřímně si však myslím, že nás diváci mají společně dost, a to dvakrát týdně v hlavním vysílacím čase. Ale abych úplně nekecala, dvě společné věci nás čekají — nadabovali jsme s Markem sourozence v připravovaném animovaném filmu a potkáváme se ve Tváři.

Jak se vám líbí v roli porotkyně?

Jsem moc ráda, že můžu v porotě být, hodnotit a trochu si užívat kultury, protože ta chybí asi nám všem. Hodnocení pro mě ale není zrovna jednoduché, účinkujícím téměř není co vytknout. Naštěstí se v téhle speciální řadě všichni známe, tak je hodnocení o něco příjemnější.

Kdy jste začala po prvních dílech Slunečné tušit, že je seriál opravdu hodně sledovaný?

Tak to vám řeknu naprosto přesně. V momentě, kdy jsme byli snad na každé titulce časopisu. (směje se)

Eva Burešová



Narodila se 22. července 1993 v Hlučíně. První divadelní zkušenosti načerpala v ostravském Národním divadle moravskoslezském. Na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka vystudovala obor muzikál. V roce 2011 se dostala v soutěži ČeskoSlovensko má talent do finále. Vidět jsme ji mohli například v seriálech Gympl, Modrý kód, Krejzovi, účinkovala v páté řadě zábavné show Tvoje tvář má známý hlas, kde v sedmé řadě působila i jako porotkyně. Má synka Nathaniela a žije s šéfkuchařem Přemkem Forejtem.