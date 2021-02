„Láska si k sobě cestu vždy najde. Pandemie covidu urychlila trendy seznamování, které jsou již několik let patrné. Na rozdíl od naší generace, kdy první seznamovací kontakty mezi mladými lidmi probíhaly prostřednictvím školy, společných přátel, je dnes situace jiná. Průzkumy uvádějí, že již v roce 2017 jasně dominovalo seznamování přes sociální sítě,“ prozrazuje odbornice na mezilidské vztahy Laura Janáčková.

Když jsme spolu domlouvali tento rozhovor, prozradila jste mi, že finišujete knihu. Čemu se v ní věnujete?

Věnuji se v ní vzácným vrozeným metabolickým onemocněním. Jsou to tíživá, chronická onemocnění se zvýšenou mírou úmrtnosti v dětském věku. Kniha je určena především rodičům dětí, kteří potřebují odhodlaně s láskou, trpělivostí a pokorou provést své děti tímto nelehkým údělem. Vzácná onemocnění nejsou častá a kniha bude mít maximálně stovky čtenářů, jsem však velmi ráda, že jsem dostala příležitost ji napsat. Bylo to nelehké téma, ale s výsledkem jsem spokojená. Věřím, že bude nápomocná pro mámy, táty a další pečující dětí se vzácným vrozeným onemocněním.

Trpělivost. To je rozhodně jedno z témat posledních měsíců. Jak byste nějak stručně popsala „lásku v časech pandemie“?

Láska v době pandemie je nesamozřejmá, vrtkavá, často on-linová, mnohdy odloučená, občas i roušková a někdy osamocená.

Již zkraje pandemie se říkalo, že jsou jen dvě varianty, buď vzroste počet rozvodů, nebo počet porodů. Jak to dopadlo?

Statisticky přesně se to zatím nedá říct, neboť děti počaté za pandemie se teprve rodí a stejně tak rozvody jsou v právním řízení nebo v přípravě. Podle situace z praxe, kterou potvrzují i rozvodoví právníci, není soužití párů v této době vůbec jednoduché. Nejsme zvyklí žít intenzivním rodinným životem a už vůbec ne na malém prostoru bytu se sníženou možností vnější zábavy a kontaktů. Z toho vzniká celá řada problémů od hádek až po dočasné odloučení či rozstěhování. Nemalou roli v partnerském soužití také sehrávají milenky-čekatelky, které se bouří a vnášejí neklid do trvalých vztahů. Aktuální situace na porodnických sálech také nenasvědčuje výraznému nárůstu nově narozených miminek. Zdá se tedy, že v současné době existuje celá řada variant partnerských vztahů, nikoli pouze utužení plozením dětí či rozvod.

Proměnil se nějak sexuální život Čechů? Přece jen mít doma neustále děti asi může být komplikace.

Počáteční sexuální nadšení spojené s představou déletrvající dovolené bylo brzo vystřídáno sexuálními problémy vycházejícími převážně z psychických faktorů, jako je stres, úzkost, partnerský nesoulad, deprese. Psychickou stabilitu člověka narušuje nejen stálá obava o zdraví své i svých nejbližších, ale též finanční situace spojená s pracovními dopady ovlivňujícími partnerské a sociální vazby. V partnerském vztahu se tak často lidé setkávají s podrážděným chováním, slovními útoky, značkováním či obviňováním, které jsou příčinou mnoha hádek a nedorozumění. Navíc omezený prostor spojený s trvalou péčí o děti také sexu nepřeje. Nejčastějším problémem, který nyní v mé ordinaci lidé řeší, je rozdílná sexuální apetence či dočasný nezájem o sex. Muži si též častěji žádají léky na podporu erekce, mnohdy spíše z důvodů nejistoty než skutečných problémů.

Zároveň odpadla velká část možností scházet se, seznámit se. Jaké to má a bude mít dopady v budoucnosti?

Láska si k sobě cestu vždy najde. Pandemie covidu urychlila trendy seznamování, které jsou již několik let patrné. Na rozdíl od naší generace, kdy první seznamovací kontakty mezi mladými lidmi probíhaly prostřednictvím školy, společných přátel, je dnes situace jiná. V USA průzkumy uvádějí, že již v roce 2017 jasně dominovalo seznamování přes sociální sítě. Konkrétně 37 % párů se seznámilo on-line. Dnes si troufnu říct, že se u nich uvedené procento, v důsledku omezení vyvolaném pandemií, pohybuje okolo 50 %. U nás se tento trend díky opatřením spojeným s prevencí onemocnění také rychle rozvíjí, a tak si nemyslím, že v budoucnu by láska nevzkvétala. Ostatně naše základní pudy nás k ní vždy přivedou.

Podle všeho nás přivedly také k erotickým pomůckám, protože jejich prodeje údajně raketově vzrostly.

Zájem o erotické pomůcky vychází z potřeby zlepšení osobního sexuálního života či oživení života v páru. Do popředí se dostávají stále technicky dokonalejší možnosti, rychle se rozvíjí i pomůcky s využitím virtuální reality. Nebude dlouho trvat a i Češi si vyzkoušejí virtuální lásku (sex) s partnerkou, třeba i na dálku, za zcela jiných podmínek, než máme k dispozici nyní.

Takže škola on-line, práce on-line, večírky on-line, už je možný i nějaký sex on-line. Zeptal bych se: kam ten světě spěje?

Spěje k on-linu. Nesmíme zapomínat že on-line i v sexu má plno výhod. Loni třeba díky izolaci významně pokleslo šíření pohlavně přenosných chorob. Ale buďme klidní, nakonec život off-line bude vždy preferovaný zvláště v soukromí. On-line je totiž láska i sex jen on-line hra a člověk si touží hrát i jinak.

Již jste naznačovala, že zvlášť náročný je současný stav pro milenky. Co byste jim poradila?

Myslím, že problém mají všichni. Obecně se situace vyvíjela tak, že v důsledku opatření muži trávili většinu času s rodinami, nebylo tak jednoduché pečovat současně o milenecký vztah, který tím trpěl. Milenky si začaly uvědomovat více svou pozici a roli „milenky“ a narůstaly pochybnosti o nenaplněných slibech a vyznáních. Navíc na ně doléhala odloučenost, samota a strach. V této chvíli člověk může přehodnocovat svůj dosavadní život a hledat priority. Stres pak mnohdy vede k unáhleným rozhodnutím a činům. Díky nim pak vzniká partnerská krize na všech stranách. Je rozumné, když vzniklou situaci zainteresovaní řeší u odborníka a vyvarují se unáhlených rozhodnutí, kterých by později litovali či by ublížili tam, kde by si to člověk nejméně přál.

Zatím jsme se bavili jen o krátkodobých dopadech, ale domníváte se, že celý ten pandemický rok (cokoli z něj) ovlivní lásku, sex a lidstvo trvale?

Jistě, z našich životů se pomalu vytrácí jistota, kterou jsme po mnoho let díky pokrokům vědy a techniky získávali. Lidé se musejí učit žít v jiných podmínkách, s větším vytížením, výraznějším stresem než předcházející generace. Tlak na výkon, hrozba dalších pandemií, spolu se vzrůstající nepřiměřenou emancipací žen, povede k mnoha změnám, které ovlivní nejen lásku, ale i sex. Spějeme do doby, kdy se muži chtějí čím dále tím méně vázat k trvalým vztahům, kdy ženy čím dále tím méně nacházejí partnery, kteří by splňovali jejich očekávání. Trendy dnešní doby tomu nasvědčují, rychlý rozvoj virtuální reality, rostoucí počet umělých oplodnění, alternativy nahrazující osobní seznamování i kontakt postupně budou měnit život následujících generací.

Je svatý Valentýn. Slavíte ho? Nebo je podle vás v tuzemsku dnem lásky stále především máchovský 1. květen? Nebo oba?

Čím víc stárneme, tím zpravidla více lpíme na rituálech. A je to dobře. Dávají nám řád, jistotu a ukotvují nás v čase, který plyne rychleji. Nejsem výjimkou a slavím oba svátky. Valentýna hezkou večeří s perlivým rosé a 1. máj hledáním třešně, pod kterou se budu líbat. Slavím i MDŽ a dokonce i den dětí, protože je to současně můj svátek.

Co byste poradila párům, kteří chtějí Valentýna oslavit? Přece jen romantický hotýlek letos tak nějak nepřipadá v úvahu.

K romantice není třeba hotýlků. Stačí si vyčlenit čas jen pro sebe a svého partnera. Probrat s ním, co by vám oběma společně udělalo radost, a také si připravit vzájemná milá překvapení. Prostě Valentýn nemusí být jen o Maledivách a diamantech. Ale na druhou stranu, diamanty žádnou ženu neurazí.

Laura Janáčková



Psycholožka, sexuoložka a autorka knižních bestselerů Muži chtějí potvory, Muži chtějí milenky, Poznej muže beze slov atd. Je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zakladatelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie.