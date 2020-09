Roman Hanák odpoví v on-line rozhovoru. Ptejte se

Komerční sdělení





/KOMERČNÍ PREZENTACE/ Zajímáte se o politické dění v Jihomoravském kraji? Hostem on-line rozhovoru Deníku bude Roman Hanák, starosta obce Kobeřice u Brna a náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Kandiduje na druhém místě za ČSSD v letošních říjnových krajských volbách. Za jeho působení kraj realizoval největší investiční akci v historii kraje, nákup 37 nových moderních vlaků za téměř sedm miliard korun. Na vaše dotazy bude Roman Hanák odpovídat ve čtvrtek 24. září od 13 do 14.30 hodin. Ptejte se na to, co vás zajímá. Otázky můžete pokládat už nyní.

Roman Hanák. | Foto: archiv R. Hanáka

Online rozhovor

Autor: Sdělení komerční