Herečka Martina Babišová ztvární ve filmu režiséra Dana Svátka Spící město postavu Terezy. V rozhovoru říká, že když je unavená, je schopná usnout kdykoli a kdekoli.

Herečka Martina Babišová | Foto: se svolením M. Babišové

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslela?

Já si myslím, že se máme od dětí co učit. O hodně skvělých vlastností, jako jsou například přirozenost, autentičnost, sebeláska a upřímnost, během času do určité míry přijdeme. A pak se je učíme znovu od nich.