Herec Radim Kalvoda ztvárnil ve filmu režiséra Dana Svátka Spící město postavu Ilji. Člen Městských divadel pražských v rozhovoru sděluje, že pokud jde o závislosti, snaží se nebýt svým dětem odstrašujícím příkladem.

Radim Kalvoda | Foto: Holiday films

Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Nevím, jestli je to o dětech obecně, ale s otevřenýma očima a ústy jsem zíral na výkony svých dětských kolegů. Takovou míru připravenosti, soustředění a zápalu pro věc aby člověk u některých dospělých herců pohledal.