Toužit po zoologické zahradě s exotickými zvířaty začali Brňané už ve třicátých letech minulého století. Tehdy vznikl Spolek pro zřízení zoologické zahrady v Brně. Nejdříve se mu povedlo otevřít zookoutek v brněnském Tyršově sadu, pak ale snahy přerušila druhá světová válka.

Až po ní se daly věci opět do pohybu. „Koncem čtyřicátých let spolek hledal vhodné místo pro vybudování zoologické zahrady v Pisárkách, Medlánkách, Králově Poli a v Bystrci. Nakonec bylo šťastně vybráno území kopce Mniší hora v Bystrci. V roce 1949 převzala Mniší horu do své správy Masarykova univerzita v Brně, aby na ní zřídila botanickou zahradu. Po dohodě spolku s představiteli univerzity vznikl plán, aby vedle botanické zahrady byla vybudována také zahrada zoologická," uvedli autoři na stránkách brněnské zoo.

V únoru 1950 se z Mniší hory stala státní přirodní rezervace a prvního června téhož roku začaly samotné stavební práce. První návštěvníci do zahrady zamířili o tři roky později. „V den otevření chyběly pokladny a vstupné se vybíralo do klobouku," uvedl kdysi bývalý mluvčí zahrady Petr Urbánek. Již v první rok fungování lidé viděli voliéry pro dravé ptáky či pro sovy.

Za sedmašedesát let fungování se zoo zcela proměnila a každoročně láme návštěvnické rekordy. Své působiště navíc rozšířila i do centra Brna, v Radnické ulici otevřela letos v lednu Virtuální zoo. „V Česku i střední Evropě je jedinečná. Podobné projekty jsou k vidění ve Francii, Spojených arabských emirátech, Číně, Austrálii a v USA. Chceme vyjít vstříc těm, kteří nemají zájem chodit do zoo kvůli tomu, že jsou zvířata ve výbězích a nemají možnost trávit celý den například na otevřených pláních či v deštném pralese. Ve Virtuální expedici se lidé dostanou do bezprostřední blízkosti rozmanitých živočichů po celém světě,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.