Jak už to bývá, renovace domu nejde nikdy úplně podle plánu, a tak se herečka Veronika Arichteva přesune do svého nového domu i s manželem Biserem Arichtevem a synem Lukou až v létě. Ve stejnou dobu společně oslaví i výročí deseti let od svatby.

Herečka Veronika Arichteva. | Foto: se svolením Veroniky Arichtevy / Botanické zahrady hl.m. Prahy

Původně jste se chtěli stěhovat na jaře. Nedopadlo to?

Ten úplný finiš asi nebude ještě dlouho, možná nikdy, což je úděl velkých nemovitostí, ale blížíme se ke konci stavebních prací. Během měsíce by se snad měly začít pokládat podlahy, dělat kuchyň a obkládat koupelny. Snad v létě bychom se mohli stěhovat…

Šli byste do rekonstrukce domu znovu, když vidíte, jak je náročná a co vše obnáší?

Zatím ještě nemůžu hodnotit, protože to nemáme hotové. Jsme pořád ve fázi, kdy je vše náročné, a to i ekonomicky – je to obrovský barák a doba pro rekonstrukce teď nebyla úplně příznivá, takže musíme dělat kompromisy, abychom to zvládli ufinancovat, a také zatím nevím, co obnáší mít barák. Ale je to náš sen.

Zrovna včera jsem dávala do stories takový souhrn, jak vše probíhalo, a úplně se dojala, když jsem to viděla. Jsem vděčná všem, kteří se na tom s námi podíleli a podílejí, a díky nimž se nám sen splnil. A jsem vděčná také bance za půjčení peněz na hypotéku. (smích)

Budete mít v domě něco speciálního, po čem jste toužili?

Ač se nám s manželem líbí podobné věci a podobný styl bydlení, co se týče zařízení, jsme dělali kompromisy. Architekti nás korigují. (smích) Ale prozradím, že máme místnost, do které se prochází skříní, což se mi jako nápad moc líbilo. Je to z ložnice do dětského pokoje. A pak se ještě z kuchyně do technické místnosti bude procházet špajzkou, která byla mým snem.

Docela praktický sen…

Moc jsem si ji přála a ve finále tuším, že ji vůbec nebudu používat. (smích) Ale chtěla jsem ji mít.

Letos slavíte s manželem deset let od svatby. Chystá se speciální oslava?

Pojedeme jako každý rok na naše místo, do hotelu v Popovičkách, kde jsme se brali. Chtěli bychom pozvat i rodinu, aby si s námi přišla zavzpomínat.

Co byste si přáli, aby se vám vyplnilo v dalších společných letech?

Přiznávám, že barák je pro nás teď alfou a omegou všeho. Veškeré úsilí, finance a čas jdou do něj, ale určitě si dopřejeme i nějakou dovolenou. Už jsme byli v Dominikánské republice a v Malaze, ale před Vánocemi jsme si s mužem řekli, že by bylo fajn, abychom spolu jednou za čas někam vyrazili. Buď sami jako pár, protože to je ve vztahu potřeba, nebo i s Lukou. A nemusí to být jen cizina. Tak se těším na hezké počasí, až vyrazíme utužovat vztah. Máme se dobře, ale je fajn se občas někam vydat, to si chceme splnit.