Co byste mi prozradila o seriálu Co ste hasiči?

Má osm dílů. Pro mě bylo natáčení jedna velká radost, protože se všechno dělalo v reálu. Hospoda v hospodě, hřiště na hřišti… Šlo o příjemné zpestření předloňského léta, točili jsme někdy od května a končili v září. Projekty, které mají jasně daný začátek a konec, jsou vždycky příjemným kořením herecké práce. Takové natáčení je pak trochu jako za odměnu.

Jakou postavu v Hasičích hrajete?

Možná by vás název seriálu mohl svádět k domněnkám, že půjde podobně jako ve Slunečné o venkovskou ženu, ale je to naopak. Hraju manželku starosty v podání Václava Kopty, který má v seriálu hlavní roli. Naše manželství po mnoha letech tak trochu dohasíná a moje postava se víceméně omylem dostane na „jinou kolej“ s místním šohajem-automechanikem. Hraje ho Radim Kalvoda.

Jde o docela zajímavou, až bizarní linku, nikdo by do těch dvou neřekl, že se někdy dají dohromady. Ona je totiž nóbl panička, on pravý tepaný automechanik a hasič, který moc nezná koupelnu a čisté oblečení. Fakt to skoro vůbec neřeší, přesto se na něj ženy lepí… Zřejmě má v sobě nějaké jiné kouzlo. Natáčení bylo jedna velká legrace. Víc bohužel nemůžu prozradit. Snad jen to, že se na mně autor docela vyřádil. Mám tam například scénu s tancem na spartakiádní píseň Poupata od Michala Davida. Navlíkli mě do originál dresu ze spartakiády, které se moje postava jako mladá účastnila. Jde o scénu, kdy za svým milým přijdu do dílny, zatančím mu tuto sestavu, a pak se na sebe vrhneme.

Jak jste si sestavu na tuto scénu zkoušela?

Našla jsem si na internetu záznamy z roku 1985, kdy se spartakiáda uskutečnila, a trénovala jsem podle mobilu. Samozřejmě jde jen o napodobené cviky, aby to tak nějak vypadalo. Dívala jsem se přitom na lidi z té doby, kteří o cvičení a spartakiádě fakt nadšeně mluvili. Řeknu vám, že bylo celkem zajímavé a příjemné se aspoň takhle na chvilku vrátit zpátky v čase…

Vaši dceru hraje v seriálu Sabina Rojková. Prožívá svou první lásku, kterou jí váš seriálový manžel neschvaluje. Musela jste v mládí i vy o nějakou lásku bojovat?

Maminka byla skvělá a nikdy mi žádného partnera nezakazovala. Vždycky jenom mlčela. Byla moudrá a věděla, že kdyby mi do těchto věcí mluvila, stejně by to nepomohlo. Když se jí něco nezdálo, tak se k tomu nevyjadřovala. Radikální „ne“ nikdy neřekla. Jednou v životě jsem se ale zamilovala do muže, se kterým to absolutně nemělo smysl. Byl výrazně starší, a navíc nebyl svobodný. Maminka mi až po letech přiznala, že v tomto případě přece jen do našeho vztahu určitým způsobem zasáhla. A to tak, že mi v poště od něho zabavila dva dopisy a při jeho telefonátech mě zatajovala…

Nezlobila jste se na ni?

Určitě ne. To nebyl vztah, který by měl budoucnost.

Vaše jiná seriálová postava, Róza ze Slunečné, žije na venkově. Máte ráda venkovské prostředí?

Jasně, na venkově máme chalupu. Před pár lety jsme se také přestěhovali na Bílou Horu, což je na okraji Prahy, tedy v podstatě venkov. Jeden rok jsme s Tomášem (manželem Lucie je herec Tomáš Matonoha − pozn. red.) na vsi dokonce bydleli, chtěli jsme si vyzkoušet, jaké to je například topit si jen v kamnech… Jenže pro naši práci se to ukázalo jako hodně nepraktické. Když jsme denně jezdili asi pětačtyřicet minut za Prahu, můj syn Lucián tehdy akorát začal chodit do první třídy, kde jsme ho museli do čtyř vyzvednout, šlo o šílený stres a frmol. Za rok jsme zjistili, že tohle není pro každého. Mě osobně hodně unavovalo právě to dojíždění. V té době jsem totiž hodně hrála divadlo, takže jsem pak třeba po návratu ze zájezdu v jednu v noci musela jet ještě z Prahy domů, což bylo fakt unavující a vysilující. Kdybych na venkově žila a byla třeba malířka nebo spisovatelka, je to ideál. S herectvím se to však kombinuje špatně.

Natáčela jste ve Slunečné se zvířaty?

Jasně, hlavně s kozami. (směje se) Mám je moc ráda, jde o chytrá zvířata, fakt až na úrovni psa. Na natáčení je mají ochočené a skoro vždycky nám na příkaz udělají, co po nich chceme. Navíc nesmrdí, což je velká výhoda. Jsou to dobré parťačky, ale pěkně mlsné.

Měla jste z nějakého zvířete při natáčení strach?

Bojím se koní, i když se mi líbí. Mám k nim ovšem opravdu velký respekt. Nepotřebuji být s nimi v kontaktu. Když jsme jednou fotily s Lenkou Hatašovou, myslela si, že si sednu i na koně. To fakt nešlo. Nakonec jsem si k jednomu aspoň stoupla, jenže jsem na fotce vypadala jako v křeči, takže se z těchto fotek použila jen jedna. Je spousta lidí, kterým dělá dobře, když si sednou na tak obrovské zvíře a jezdí na něm, a mně připadají jako neskuteční odvážlivci. A to si vezměte, že i moje děti na nich jezdily, a já je ke koním dokonce vozila. Vše jsem ale pozorovala z bezpečné vzdálenosti. (směje se)

Lucie Benešová



Narodila se 18. srpna 1974 v Praze.



S hercem Filipem Blažkem má syna Luciána, s manželem Tomášem Matonohou syna Štěpána, dceru Laru a osvojenou Sáru.



Vidět jsme ji mohli v seriálech Vinaři, Doktoři z Počátků, Gympl s (r)učením omezeným, Život je ples, Horákovi nebo v Sametových vrazích, filmu Bobule či Ro(c)k podvraťáků a V erbu lvice. Nyní ji vídáme v seriálech Slunečná a Co ste hasiči.