Jakub hraje detektiva Martina Rykla a svou novou hereckou úlohu v nadsázce přirovnává k postavě, kterou hrál ve filmové sérii Smrtonosná zbraň Mel Gibson a jmenovala se Martin Riggs.

Zdá se, že nejen iniciály mají tihle dva svérázní detektivové společné. Oběma zemřely za tragických okolností ženy a z obou se kvůli tomu staly neřízené střely bez pudu sebezáchovy, pro něž život ztratil smysl.

Nový český seriál se jmenuje Dvojka na zabití, kdo je tedy tím druhým do páru? Začínající vyšetřovatelka Karolína, plná ambicí a ideálů, která nemůže být od svého parťáka víc povahově odlišnější. Už sám tento rozpor dvou hlavních postav s sebou nese řadu komických prvků. Karolínu hraje Sara Sandeva.

Mastili karty nad mrtvolou

Na plac jsme se přijeli podívat ve chvíli, kdy se natáčela scéna na místě činu v jednom reálném bytě v pražským Holešovicích. V kuchyni sedí u stolu, oblečeni do bílých pracovních overalů, patolog (Petr Vaněk) a policejní technik (Filip Kaňkovský) a mastí v gumových rukavicích karty. Na tom by nebylo nic divného, kdyby kousek od nich neležela na zemi mrtvola – chlap s několika bodnými ranami.

Vzápětí do bytu konečně vpadne vyšetřovatel Rykl, tedy Jakub Prachař. A protože na místo činu přijel rovnou z baru, jak je pro něj poslední dobou obvyklé, je víc mrtvý než živý. Hledá v bytě nejdřív koupelnu, kde se chce dát trochu do pořádku. A jeho kolegové zas marně hledají parťačku Karolínu, která měla přijet s ním. Jenže Rykl úplně zapomněl, že ji měl cestou vyzvednout. Zřejmě zapomněl i to, že vůbec nějakou parťačku má.

Není divu, že si Karolína, která vzápětí naštvaná dorazí, o svém kolegovi, k němuž byla jako začínající vyšetřovatelka přidělena, myslí jediné: Ten je prostě na zabití.

Když se tají dech

Roli Martina Rykla psali autoři seriálu přímo na tělo Jakubu Prachařovi a ten si nový herecký úkol pořádně užívá.

„Komu by se nelíbilo hrát chlapa, kterej je pořád nalitej a říká lidem kolem sebe ty nejhorší možný věci? Ryklovi zemřela žena a jemu je teď všechno jedno. Dny jenom přežívá, má pocit, že v tomhle stavu už dožije, že už ho v životě nic nečeká. Neříkám, že hraju sám sebe, ale máme leccos podobného. Určitě smysl pro humor,“ říká o roli Jakub Prachař.

Herec měl ve scénáři i scény, ze kterých se tajil dech, například tu, během níž se snaží zastavit jedoucí vlak. „Natáčení s vlakem bylo hodně zajímavé. Nijak jsem se nebál, důvěřoval jsem tomu, kdo vlak řídil. A naopak jsem navrhoval, že bych si třeba lehl na koleje a vlak by mohl přejet přese mě, to mi ale nechtěli dovolit,“ vtipkoval herec.

Z čeho má ale při natáčení lehkou obavu, jsou cigarety. „Rykl má občas v ruce cigaretu, já jsem přestal kouřit přede dvěma lety, tak snad zase nezačnu, to bych si vyčítal,“ přiznal herec.

Zatímco v příběhu se nesnášejí, v civilu si Jakub Prachař a Sara Sandeva dobře rozumějí, už spolu hráli v pohádce. Sara si pochvaluje, že tu má svou první dospělou roli, na kterou se důkladně připravovala.

„Nechala jsem si například od jednoho známého ukázat, jak se správně drží pistole, taky jsem teď sledovala různé kriminálky, v jedné byla výrazná ženská role, která mě trochu inspirovala. Ale nesnažím se, aby se jí Karolína podobala. Každou roli musíte zahrát po svém a dát do ní kus sebe, jedině tak předáte divákovi nějakou emoci, jinak by to nebylo opravdové.

A co se mnou dělá pohled na krev a mrtvá těla? Karolíně nevadí, takže nevadí ani mně jako Saře. S čím trochu bojuju, je specifická policejní mluva, která se musí přesně dodržet, abych nezměnila smysl věty,“ vysvětluje herečka.

Konečně hodný jako Koťátko

Tým vyšetřovatelů doplňují například policejní technik Petr Koťátko, kterého hraje již zmíněný Filip Kaňkovský. Ten si pochvaluje, že se tu objeví v kladné a hodné roli obyčejného policajta. Většinou má zkušenosti spíš s rolemi vrahů a gaunerů.

Nepřehlédnutelnými figurami, tak trochu nezapomenutelnou dvojkou, jsou vyšetřovatelé Krátký a Dlouhý v podání Norberta Lichého a Milana Šteindlera.