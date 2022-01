V půlce dubna zpěvák odjel na rekonvalescenční pobyt do lázní v Poděbradech, kde se zotavoval měsíc a poté se pomalu pustil do práce.

„Měl jsem ještě spoustu vyšetření a rehabilituji. Vzhledem k tomu, co se mi přihodilo, dodělávám ještě nějaké drobnosti na novém albu, no… není kam spěchat. Co se týká očkování, tak již jsem obě dvě vakcíny obdržel a cítím se v pohodě. Relaxuji a kutím na zahradě, moc se na vás těším a doufám, že se již blýská na lepší časy a brzo se uvidíme na našich koncertech,“ pozdravil na začátku června své fanoušky Dalibor.

Svůj první koncert odehrál půl roku po náhlé srdeční příhodě a poté už bez problémů odzpíval se svou dcerou Jiřinkou po boku celé léto.

Od července jste byl tedy v pracovním procesu?

Dalibor: Ano. A jezdili jsme čtyři velké koncerty za měsíc, protože tak nám to vyhovuje.

Jiřinka: K tomu jsme měli i nějaké soukromé koncerty a vyprodáno bylo všude.

Zdravotní problémy už jsou tedy, Dalibore, definitivně za vámi? Jste v pořádku?

Dalibor: Mně se ucpala tepna a třikrát mě museli oživovat. Dokonce jsem byl i na „druhé straně“, ale lékaři mě zachránili. Snažím se existovat, ale bohužel je to náročné na psychiku. Občas mám nálady, kdy si říkám, že už jsem se na vás mohl dívat shora a dost o tom přemýšlím. Ale holky se o mě dobře starají a vyvařují mi.

Jste činorodý, čím jste se „bavil“, když jste byl v rekonvalescenci?

Dalibor: Ano. Na jaře opravdu nebylo co dělat, tak jsem začal psát kroniku, zatím jen pro svou potřebu. Je to kronika o mé kariéře od samých začátků až do současnosti. Teď jsem ve vzpomínkách v roce 2011. Procvičuju si tím paměť, protože jsem si, i díky kolegům, vybavil věci, na které jsem myslel, že jsem už úplně zapomněl.

Kdo ještě stonal?

Po oslavách kolaps



Jen jedenáct dní poté, co Jan Kačer (85) oslavil narozeniny, a čtyři dny po převzetí divadelní ceny Thálie skončil herec a režisér v nemocnici. Vzhledem k tomu, že má Jan Kačer dlouhodobé potíže s oběhovým systémem, nebylo ve chvíli, kdy se mu doma udělalo nevolno, nač čekat.



Problémy byly tak vážného rázu, že se herec musel do nemocnice po několika dnech vrátit. Lékaři se totiž rozhodli pro urychlenou operaci srdeční chlopně. Jan Kačer je nyní v rekonvalescenci a pracuje na své vzpomínkové knize.



Vleklé problémy



Herečku zdravotní trable provázejí už léta. Užuž se zdálo, že se úspěšně poprala se svými vleklými starostmi s bolestí zad, když v červnu Jaroslava Obermaierová (75) skončila nečekaně v nemocnici. Doma se jí udělalo tak zle, že musela urgentně do nemocnice, kde se podrobila řadě vyšetření. Lékaři však na nic záludného nepřišli a herečku propustili domů s tím, že byla nejspíš přepracovaná a svou roli mohlo sehrát i počasí.



Fanoušci seriálu Ulice si mohli oddechnout, ovšem když se na podzim Jaroslava Obermaierová objevila na veřejnosti, všechny doslova vyděsila. Byla tak hubená, že se řada lidí začala strachovat o její zdraví. Obavy však herečka rozptýlila a prozradila, že ji nějakou dobu trápilo nechutenství. Teď už je ale vše v naprostém pořádku.



Policie v akci



Velkolepé oslavy u příležitosti říjnového životního jubilea Hany Zagorové (75) vzaly za své na konci září, kdy hudební stálice české populární scény za dramatických okolností zkolabovala. Aby se jí dostalo lékařské péče včas, museli v domě, kde Zagorová s manželem Štefanem Margitou bydlí, asistovat zámečníci pod dohledem policie.



Díky rychlému zásahu byla zpěvačce poskytnuta lékařská péče včas, i když už bylo „za minutu dvanáct“. Devítinásobná Zlatá slavice zkolabovala z důvodu nízkého tlaku, a hned jak se jí ulevilo, informovala své fanoušky o tom, jak se cítí.



„Moji milí, od včerejšího večera jsem v nemocnici, protože můj zdravotní stav se nelepšil a přetrvávaly obtíže spojené s postcovidovým syndromem. Páni doktoři, a vlastně úplně všechen personál, dělají všechno, abych byla zase v pořádku. Věřím, že je vše na dobré cestě, a těším se na vás.“



Po dvou týdnech byla Hana Zagorová propuštěna do domácího léčení a těšila se, že své fanoušky potěší na předvánočním koncertě v Lucerně, který byl však kvůli restrikcím opět zrušen.



Šlo mu o život



Aleš Cibulka (44) byl od začátku roku v plném pracovním nasazení, až přišly nečekané zdravotní problémy a s nimi chvíle, které nechce zažít nikdo z nás. Oblíbený moderátor musel být se silnými bolestmi převezen do nemocnice a operován s akutním zánětem slepého střeva.



Ačkoli zánět slepého střeva bývá poměrně běžným zákrokem, v případě moderátora tomu tak nebylo. Cibulka pár dní po operaci přiznal, že byl na pokraji smrti.



Od léta už Aleš zase skáče přes kaluže a na podzim pokřtil za účasti řady známých osobností Cibulkův kalendář pro pamětníky 2022, do začátku nového roku si sympatický moderátor jistě bude přát hlavně zdraví.



Veterána trápí zdraví



V posledních letech trápí nezapomenutelného Serváce z pohádky Tři veteráni zdraví. Občas ho zlobí srdíčko nebo zradí plíce. Právě problémy s dýchacím ústrojím stály za poslední zimní hospitalizací Josefa Somra (87), který si několik dní poležel na plicním oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí.