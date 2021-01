Tip Deníku na čtvrtek 14. ledna: Kde točili Modeláře? Lidem to prozradí web

Tipy na zajímavé vycházky a výlety, ale i na příjemný filmový večer. I takové nabízí web Go to Brno. V sekci Poznejte Brno a okolí ve filmu se lidé dozvědí nejen to, jaké filmy a seriály se v Brně a na Brněnsku točily, ale i přesná místa, které posloužily jako filmové lokace.

I přesto, že seriál Televizního studia Brno České televize Četnické humoresky už skončil, mohou se diváci ještě s oblíbenými četníky a dalšími postavami ze seriálu setkat. | Foto: DENÍK/Jiří Salik Sláma

KDY: neomezeno

KDE: web gotobrno.cz

ZA KOLIK: zdarma Na webu lidé najdou informace o více než dvaceti filmech a seriálech, natočených v Brně za posledních třicet let. Dozvědět se tak mohou nejen to, v jakých ulicích vznikaly třeba populární Četnické humoresky, ale i loňské novinky jako Modelář či 3Bobule. U každého snímku je k dispozici nejen výčet lokací, ale i zajímavosti o jednotlivých místech.