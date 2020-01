Tip na čtvrtek 16. ledna: Kresby dětí půjdou do dražby

Získat domů originální umělecké dílo, které umožní nahlédnout do světa dětské fantazie, a ještě při tom pomoct lidem, kteří skončili na vozíku? To mohou udělat lidé, kteří ve čtvrtek odpoledne zavítají na dražbu dětských obrazů do divadla Reduta.

Sportovní trenažery mohou nově využívat postižení lidé v Brně. Přístroje dokáží simulovat pohyb při běžkování, pádlování či veslování. Trenažéry dva postižení z Brna a brněnské Paracentrum Fenix získali díky společné vánoční akci spolku Cesta za snem. | Foto: Paracentrum Fenix