Tip Deníku na čtvrtek 29. října: Dokud se tančí. Uvidí oceňovaný film

Zajít si do kina, ale přitom sedět doma v pohodlí křesla či gauče? I to lidé mohou díky projektu Moje kino Live. Do online projektu se zapojilo i brněnské kino Art. Ve čtvrtek zájemcům nabídne projekci snímku Dokud se tančí. Lidé si lístky koupí na webu kina, následně získají link na online promítání.

Snímek Dokud se tančí. | Foto: Archiv kina Oko Šumperk